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Общество2 мая 2023 8:09

Ученые из Петербурга изобрели ткань из хитозана, способную остановить кровотечение за одну минуту

Материал пройдет сертификацию и поступит в продажу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ученые улучшили этот материал с помощью нанодобавок. Фото: СПбПУ

Ученые улучшили этот материал с помощью нанодобавок. Фото: СПбПУ

Ученые петербургского Политехнического университета совместно со специалистами РАН создали гемостатический материал, который способен быстро остановить кровотечение. Его изготовили их хитозановых нитей. Об этом накануне сообщает пресс-служба СПбПУ.

- Хитозан получают при переработке морепродуктов из панцирей крабов и креветок. Он обладает хорошими бактерицидными и антибактериальными свойствами, - рассказала главный научный сотрудник Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Вера Кодолова-Чухонцева.

Ученые улучшили этот материал с помощью нанодобавок. Также специалисты экспериментировали с размером и формой частиц, чтобы регулировать свойства изобретения.

Новый материал позже проверили на практике. Ученые смоделировали артериальное кровотечение, приложили свой материал, а также аналоги, и оценили время остановки крови. Хитозан справился с артериальным кровотечением за 40 секунд, а с венозным – за 70.

Изобретение теперь отправят на сертификацию, а дальше оно поступит в продажу.

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