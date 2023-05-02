«Будет очень холодно и снег»: Синоптик Александр Колесов пообещал тепло в Петербурге лишь к концу мая

Синоптик Александр Колесов пообещал температуру выше плюс 20 градусов в Петербурге лишь к концу мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Природа никак не хочет одарить жителей Санкт-Петербурга теплом. Череда холода наступила в Северной столицы с конца апреля и продолжает держаться. Главный синоптик города Александр Колесов предостерег, что почти весь май 2023 года будет таким, с небольшим постепенным улучшением. Петербуржцам даже придется быть готовыми к снегу. Об этом 2 мая специалист рассказал в в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM).

- Сегодня подарок природы на фоне всеобщего похолодания. Но уже с 18 часов пойдет холодный фронт и снова температура опустится. Ветер усилится с середины дня и всю половину 3 мая будет очень сильным и холодным, - рассказал Колесов.

Снова напомнит о себе зима. С 4 по 6 мая не только по Ленинградской области, но и в Петербурге ожидается даже мокрый снег. Серьезно подмораживать будет несколько дней.

Выправляться погода будет уже ближе к 9 мая. Ожидаются температуры до 15 градусов и даже без осадков. Примерно после этого, считает синоптик, могут отключить отопление. Однако такая погода должна будет простоять пять дней.

На майские шашлыки петербуржцам все еще придется одеваться тепло. Хорошая погода с температурой выше плюс 20 градусов придет только к концу месяца.