Валерий Гергиев награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Директора Мариинского театра Валерия Гергиева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Художественного руководителя одного из самых известных театров Санкт-Петербурга и России, приставили к награди в день его 70-летнего юбилея 2 мая 2023 года. Указ о награждении опубликован на официальном портале Кремля.

- За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Гергиева Валерия Абисаловича – художественного руководителя – директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», город Санкт-Петербург, - говорится в указе.

Валерий Гергиев руководит Мариинским театром уже более 35 лет. За это время у площадки появилась вторая сцена, были поставлены сотни спектаклей, опер и балетов. В 2003 году Гергиев получил статус артиста ЮНЕСКО во имя мира. Также до 2022 года являлся главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра.