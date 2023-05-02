Петербургские редакции федеральных газет открывают фотовыставку ко дню рождения города

Фотографы ведущих СМИ Петербурга организуют фотовыставку «Петербург на первой полосе». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Город на Неве можно смело назвать одной из столиц российской прессы. Ко дню рождения любимого города петербургские редакции федеральных газет организуют фотовыставку «Петербург на первой полосе». Мероприятие пройдет мая в 17.00 в Доме журналиста (Невский проспект,70) по инициативе петербургского Совета по печатным СМИ и при поддержке Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России.

Выставка продлится до 18 мая 2023 года. Фото: предоставлено организаторами

На выставке вы увидите работы известных фотокорреспондентов четырех печатных изданий: Вероники Такмовцевой и Татьяны Швецовой («АиФ-Петербург»), Александра Петросяна (ИД «Коммерсантъ»), Юлии Пыхаловой («Комсомольская правда - Петербург»), Святослава Акимова («Российская газета»).

Гости увидят красоты Северной столицы, «непарадную» жизнь города и, конечно, лица самих петербуржцев в которых можно прочитать всю палитру чувств и эмоций.

Выставка продлится до 18 мая.