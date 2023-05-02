Уголовное дело о смерти звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей прекратили в Петербурге

Анастасии Кочервей было 28 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Новые подробности в загадочном деле о смерти звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей стали известны накануне. Труп достали из Финского залива 13 августа, но опознать девушку не могли долгое время: тело слишком долго пролежало в воде. В смерти популярной блондинки искали криминальные детали, но в итоге уголовное дело прекратили.

- Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина смерти не установлена. И не установлено, что в отношении нее было совершено преступление, - сообщили spb.kp.ru в ГСУ СКР по Петербургу.

Напомним, по словам друзей девушки, она работала в эскорте и получала от богатых мужчин по 50 тысяч за час. Близкие Кочервей считали, что один из них мог заказать убийство блондинки, поскольку Анастасия знала много секретов своих любовников.

Помимо карьеры в «Доме-2», Анастасия Кочервей успела попробовать себя в гостиничном бизнесе, бодибилдинге, стриптизе. Она работала фитнес-тренером и снималась в рекламах нижнего белья.

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