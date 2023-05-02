«Она хочет к бабушке»: Девочке расчлененной в Германии матери навсегда запретили общаться с родными из России

Мать девочки убил и расчленил супруг. Фото: СОЦСЕТИ

Бабушка не может добиться встречи с внучкой, которая находится в Германии. Напомним, в феврале 2022 года в немецком городе Бремерхафен супруг расчленил петербурженку. Ее тело позже нашли на берегу реки в чемодане. Девочка в этот момент находилась в той же квартире, где происходило преступление.

Бабушка ребенка изо всех сил пытается вернуть внучку в Россию. Но опекуны запрещают малышке общаться с русскими родственниками и говорить на родном языке.

- В личных контактах отказано полностью, по вопросу контактов по интернет-связи рассмотрение дела приостановлено на несколько месяцев, - говорится в телеграм-канале «Где наша Катя», где появляются подробности о девочке.

Бабушке предложили писать внучке электронные письма, которые будут переводить и передавать ребенку. Посылки тоже никто не запрещал.

Накануне представитель российского консульства передавал Кате подарки в присутствии опекуна. Девочка сказала, что была в России, и ей там понравилось. Малышка хочет в Россию к бабушке, но ее желание никто не учитывает.

Напомним, отец девочки, которого подозревают в жестоком убийстве супруги, сейчас находится под следствием. Однако его до сих пор не лишили родительских прав, несмотря на то, что девочка могла увидеть жуткое убийство мамы.

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