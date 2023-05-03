Пожар в ангаре с вертолетами произошел в поселке Гостилицы в Ленинградской области

Пожар в ангаре с вертолетами тушили утром в Гостилицах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел пожар на территории аэродрома, который находится в поселке Гостилицы. Возгорание началось в 7 часов утра 3 мая 2023 года. Очевидцы сразу же вызвали спасателей, которые прибыли на место в считанные минуты.

- Пожар произошел в ангаре в Гостилицах. На место сразу же выехали пожарные расчеты, - рассказали в МЧС Ленинградской области.

Пока спасатели ехали на место пожара, работники аэродрома смогли эвакуировать вертолеты подальше от пламени. Ни один из летательных аппаратов никак не пострадал.

- В ангаре загорелись покрышки на площади 15 квадратных метров. Их быстро потушили. Никто не пострадал, - добавили в пресс-службе спасателей.

Причина возгорания на данный момент не установлена. Специалистам предстоит провести проверку и выяснить все обстоятельства произошедшего.