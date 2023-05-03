СберСтрахование жизни выплатила в апреле клиентам из Санкт-Петербурга 58 млн рублей. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В апреле 2023 года СберСтрахование жизни выплатила клиентам из Санкт-Петербурга 450 компенсаций по страховым случаям на 58 млн рублей. По сравнению с апрелем 2022 года количество выплат возросло на 5%.

Самая большая выплата — 3,2 млн рублей по программе накопительного страхования жизни (НСЖ). Следом идут выплаты 2,3 млн рублей и 1,6 млн рублей по программам ипотечного страхования жизни.

Самыми распространёнными страховыми случаями в апреле стали особо опасные для жизни диагнозы, несчастные случаи в быту и на производстве, а также потеря работы.

Помимо Санкт-Петербурга рейтинг регионов по объёму и числу страховых выплат возглавили Москва и Московская область, Иркутская область, а также Краснодарский, Ставропольский и Пермский края.

Всего в 2022 году россияне заключили со СберСтрахованием жизни 13 млн новых договоров, что подтверждает высокий уровень доверия к одной из самых надёжных страховых компаний страны. В прошлом году компания урегулировала 150 тыс. страховых случаев и выплатила 19,2 млрд рублей.

СберСтрахование жизни всегда выполняет свои обязательства и платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни в сложных ситуациях. Это даёт уверенность в будущем. Договоры ипотечного и накопительного страхования жизни от СберСтрахования жизни легко оформить в отделениях Сбера и мобильном приложении СберБанк Онлайн. Заявить о страховом случае и подать документы также можно в СберБанк Онлайн в разделе «Страхование», в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.

Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни. Реклама.