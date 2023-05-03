Tele2 меняет минуты на искусство в «Ночь музеев». Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 впервые предложил клиентам обменять неиспользованные минуты в тарифах на билеты в рамках акции «Ночь музеев». Воспользоваться предложением можно уже сейчас, а в ночь с 20 на 21 мая бесплатно посетить культурные учреждения Петербурга.

Tele2 в третий раз выступает партнером «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге. В день акции клиенты оператора смогут бесплатно посетить лучшие музеи города. Для этого можно обменять неизрасходованные минуты в своих тарифных пакетах на билеты «Ночи музеев». Минуты обмениваются в личном кабинете на сайте оператора или в мобильном приложении «Мой Tele2». Полученный при этом промокод нужно ввести при покупке билета в один, три или пять музеев на сайте проекта. Для обмена доступен номинал 250 минут, который эквивалентен стоимости одного билета. Проход в несколько музеев будет со скидкой 250 рублей.

В день акции клиенты Tele2 смогут посетить авторские экскурсии в самых неожиданных местах города, которые известны немногим петербуржцам. Например, оказаться в выставочном зале «Невский 19» Музея городской скульптуры на экскурсии «Утраченное и неслучившееся». Сотрудники Музея истории Санкт-Петербургского государственного университета расскажут о первом российском вузе, а также покажут Музей-архив Д. И. Менделеева и Минералогический музей. Поклонники творчества Владимира Набокова смогут побывать в его музее-квартире. Любители книг получат массу удовольствия от посещения Готической книжной капеллы, в которой собрана коллекция из 6 000 редких изданий.

Иван Войтков, коммерческий директор Tele2 макрорегиона «Северо-Запад»:

«Мы давно уже вышли за рамки просто оператора связи и активно поддерживаем стиль жизни наших клиентов в разных сферах. Tele2 не первый год представляет уникальные для рынка решения и вот сегодня, кроме обмена минут на кино, спорт и соцсети, мы предложили нашим абонентам новый вариант культурного обмена минут на проход в музеи. Уверен, что акция получит теплый отклик в сердцах петербуржцев и гостей города».

С подробной программой акции и описанием всех привилегий клиентов Tele2 можно ознакомиться на сайте проекта.

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