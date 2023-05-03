Четверть российских туристов бронировали жилье на майские в последний момент. Фото: пресс-служба МТС.

Чемодан, вокзал, Петербург! По данным сервисов МТС Travel и Bronevik.com, почти четверть россиян решилась рвануть в путешествие на майские праздники в самый последний момент. Проанализировав даты бронирования отелей по всей стране, оказалось, что 22% туристов собирались на каникулы всего за один-пять дней до начала праздников. В исследовании учитывались бронирования, сделанные на период с 29 апреля по 9 мая 2023 года.

Куда едут? Традиционный топ-3 остался неизменным: в основном в последний момент россияне бронировали отели в Москве, Петербурге и Казани. Еще оказалось немало желающих посетить Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тула и Волгоград.

Что касается затрат, то за одну ночь в неплохом отеле в даты каникул россияне платят примерно 4 000 рублей. Самые низкие цены на проживание среди популярных направлений при бронировании в последний момент оказались в Краснодаре - 2 600 рублей за ночь. Эксперты объясняют это большим количеством апартаментов среди доступных предложений. А больше всего пришлось заплатить тем, кто в последний момент собрался в Санкт-Петербург - примерно 4 500 рублей за ночь.