В преддверии Дня победы на Пискаревском мемориальном кладбище прошел ежегодный весенний субботник. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Петербург помнит своих героев. 29 апреля на Пискаревском мемориальном кладбище состоялся ежегодный весенний субботник по очистке братских захоронений. В уборке мест упокоения защитников Ленинграда участвовали представители Межрегионального общественного патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», юнармейцы школы № 156, ученики колледжа имени Николая Путилова, участники молдавской диаспоры и сотрудники холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Перед началом все собрались у Вечного огня, где с приветственными словами выступили председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева, директор мемориального комплекса Евгений Панкевич и другие. Взрослые призвали молодежь чтить память героев, отстоявших город на Неве.

Участник движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Николай Кудряшов напомнил, что мероприятие проходит в преддверии 104-й годовщины со дня проведения первого субботника, состоявшегося в РСФСР в 1919 году. После этого Николай Александрович наградил почетными грамотами от движения наиболее отличившихся в 2022 году юнармейцев.

Перед началом уборки дети вместе с директором Ленинградского зоопарка выпустили в пруд белых лебедей, которые под аплодисменты поплыли к своему домику. После этого каждый получил в руки необходимый инвентарь и задание. Зазвучала музыка и песни фронтовых лет, а ребята принялись бодро очищать территорию от листьев, веток деревьев и засохших цветов. В конце всех ждало угощение от курсантов Военной академии тыла и транспорта имени Андрея Хрулева— гречневая каша с тушенкой и сладкий чай.