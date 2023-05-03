Сбер и Балтийский университет подписали меморандум о совместном изучении технологий искусственного интеллекта

Фото пресс-службы Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта).

Сбер и Балтийский федеральный университет им. И. Канта подписали Меморандум о сотрудничестве. Со стороны университета документ подписал ректор Александр Фёдоров, со стороны Сбера — вице-президент, директор Департамента национального развития искусственного интеллекта и машинного обучения компании Максим Ерёменко.

Цель меморандума — совместное развитие и внедрение искусственного интеллекта, обмен экспертными мнениями, а также использование нейросетевых технологий в разных отраслях экономики Калининградской области.

В церемонии подписания также принял участие зампредседателя правительства Калининградской области, министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия. Он подчеркнул, что «технологии искусственного интеллекта стали частью современных систем в отраслях экономики и сферах госуправления. Много делается, чтобы наши компании, граждане использовали продукты и услуги, основанные на отечественных технологиях. Уверен, что синергия нашего университета и Сбера даст огромные возможности для региона, а новейшие разработки центра искусственного интеллекта внесут существенный вклад в повышение качества жизни».

Максим Ерёменко, вице-президент, директор Департамента национального развития искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка:

«Партнёрство с ведущим университетом Калининградской области является для нас важным шагом в содействии и поддержке цифровой трансформации региона. Сбер уже несколько лет активно развивает искусственный интеллект во многих регионах России. Уже заключены соглашения о развитии искусственного интеллекта и новых технологий с Московской, Волгоградской, Мурманской областями. Уверен, что наше сотрудничество с Балтийским университетом покажет высокий результат».

Александр Фёдоров, ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта:

«Партнёрство с ведущей технологической компанией страны является важным шагом в развитии технологий искусственного интеллекта в Калининградской области. Мы уверены, что взаимный обмен опытом и реализация совместных проектов принесут нашему вузу и региону как экспертный рост в области новых технологий, так и положительный экономический эффект». Реклама.