Шесть похожих на взрывчатку предметов нашли на линиях электропередач в Ленобласти

Недавно ЛЭП подорвали неизвестные. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Сотрудники Росгвардии обнаружили шесть подозрительных предметов на линии электропередач в Ленинградской области. Специалисты работали в Гатчинском районе около пяти часов вечера. По их словам, предметы похожи на взрывные устройства.

- На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб: полиции, ФСБ, прокуратуры, группа разминирования, - рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проверят информацию о возможной угрозе теракта. Также им предстоит выяснить все обстоятельства и детали и найти подозреваемых, которые заминировали ЛЭП.

Напомним, недавно неизвестные подорвали линию электропередач в Гатчинском районе. Тогда взрывотехники обезвредили еще один опасный предмет со взрывчаткой, находящийся рядом. Никто не пострадал. На месте работали специалисты, которые организовали проверку.

ОБНОВЛЕНИЕ

Позже пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила, что не располагает информацией о найденных предметах. В ведомстве извинились за поспешную публикацию непроверенной информации.

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