Власти Ленобласти опровергли информацию о похожих на взрывчатку предметах, найденных на линиях электропередач

Накануне неизвестные подорвали ЛЭП в Гатчинском районе. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Информация о найденной взрывчатке на линиях электропередач в Гатчинском районе Ленобласти не подтвердилась. Напомним, ранее сообщалось, что там нашли подозрительные предметы, и на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти, но через некоторое время в ведомстве извинились за публикацию непроверенной информации.

- Управление пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области не располагает информацией об обнаружении подозрительных устройств на линии электропередач на территории деревни Ковшово Гатчинского района Ленинградской области, - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Гатчинском районе Ленобласти неизвестные подорвали линию электропередач. Позже на этом же месте взрывотехники нашли еще одну взрывчатку, которая не успела прийти в действие. Специалисты ликвидировали ее. В происшествии тогда никто не пострадал.

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