30 тысяч человек побывали на Фестивале ледоколов в Петербурге

Три знаменитых ледокола пришвартовали в Петербурге к началу турсезона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 29 апреля по 1 мая вдоль набережной Лейтенанта Шмидта были пришвартованы три знаменитых ледокола: «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин». Гости могли подняться на борт, а также принять участие в разнообразной программе на берегу, посвященной истории российского флота.

В общей сложности за три дня мероприятия фестиваля посетили около 30 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользовался ледокол «Владивосток», прибывший в Петербург впервые (попасть на корабли можно было бесплатно – по электронной записи или в порядке живой очереди).Самыми посещаемыми экспозициями стали «Парк Арктика» и «Подвиг челюскинцев». Юных посетителей больше всего увлек мастер-класс по изготовлению и раскраске корабликов.

Яркими акцентами фестиваля стали парусная регата и Вальс буксиров в акватории Невы. Благодаря высочайшему профессионализму и мастерству капитанов под музыку кружились в танце буксиры «Павловск», «Сестрорецк» и «Вихревой».

«Петербург –признанная столица водного туризма России в самых разных его проявлениях. Экскурсии по историческому центру на теплоходах, разведенные над Невой мосты, неторопливые прогулки на сап-бордах, стремительные поездки на «Метеорах», речные круизы по маршрутам «Серебряного ожерелья России» – это неотъемлемые составляющие петербургского лета. Возможности водного туризма в Северной столице безграничны, они раскрывают наш город с самой прекрасной стороны и создают множество причин снова и снова приезжать сюда», – комментирует Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Одновременно с официальным началом летнего туристского сезона из центра Петербурга в Петергоф запустили «Метеоры». В первый день спрос на скоростные теплоходы оказался в 2,5 раза выше, чем в начале сезона-2022.В этом году на скоростных теплоходах планируется перевезти на 20% больше пассажиров, чем в прошлом.

Напомним, что открытие летнего туристского сезона состоялось 29 апреля. Главный туристско-информационный павильон на Дворцовой площади встретил его в обновленном виде – со стильной подсветкой и фотозоной. К работе приступили и сотрудники мобильной информационной службы помощи туристам. На следующий день была возобновлена новая музыкальная традиция Северной столицы – «Императорский полдень»: каждое воскресенье сразу после полуденного выстрела пушки с Петропавловской крепости распахивается обращенное в сторону Дворцовой площади окно Капеллы, и появившиеся в нем музыканты дают небольшой концерт.