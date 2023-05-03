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3 мая 2023 17:08

«Она сама попросила подкинуть ее»: Мужчина объяснил, как случайно проломил череп семилетней девочке на ее дне рождения

Семилетняя девочка из Петербурга, которой гость проломил череп на дне рождения, пошла на поправку
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пострадавшая на дне рождении семилетняя девочка, которую подкинул и уронил гость, идет на поправку. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

Пострадавшая на дне рождении семилетняя девочка, которую подкинул и уронил гость, идет на поправку. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

Празднование дня рождения семилетней девочки чуть не закончилось трагедией в Петербурге. Вечером 30 апреля в кафе на проспекте Сизова ее семья собрала всех близких родственников и друзей девочки. Дети быстро устали от разговоров и еды и играли на танцполе. В какой-то момент именинница подошла к 22-летнему парню своей старшей сестры и попросила его подкинуть ее вверх на руках. Но на третий раз детская забава обернулась реанимацией – молодой человек подкинул девочку вверх и не смог поймать, после чего она упала на пол, со всей силы ударившись затылком.

По информации источника spb.kp.ru в правоохранительных органах, у пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, а также перелом затылочной кости с переходом на основание черепа. Медики оценили общее состояние девочки как тяжелое и сначала поместили ее в реанимацию. Однако мать ребенка опровергла редакции слухи об ухудшении ее здоровья.

- Я читала эту ересь в СМИ о страшных диагнозах. С моей дочерью все хорошо, - сказала женщина и выключила телефон.

Тем временем полиция провела проверку по факту инцидента и пообщалась с виновником падения.

- Девочка подбежала ко мне и попросила подкинуть ее вверх. Раньше я с ней постоянно играл таким образом дома. Когда подкинул ее в третий раз, она немного отклонилась от меня назад, и я просто не смог достать ее руками. Из-за этого она упала и ударилась затылком, - попытался объясниться перед полицейскими парень.

Общаться с редакцией молодой человек не стал. Его семья не стала отвечать на вопрос, был ли он пьян во время игр с пострадавшей девочкой. Будут ли приняты меры в отношении парня – пока неизвестно.

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