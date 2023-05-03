«Она сама попросила подкинуть ее»: Мужчина объяснил, как случайно проломил череп семилетней девочке на ее дне рождения

Пострадавшая на дне рождении семилетняя девочка, которую подкинул и уронил гость, идет на поправку. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения

Празднование дня рождения семилетней девочки чуть не закончилось трагедией в Петербурге. Вечером 30 апреля в кафе на проспекте Сизова ее семья собрала всех близких родственников и друзей девочки. Дети быстро устали от разговоров и еды и играли на танцполе. В какой-то момент именинница подошла к 22-летнему парню своей старшей сестры и попросила его подкинуть ее вверх на руках. Но на третий раз детская забава обернулась реанимацией – молодой человек подкинул девочку вверх и не смог поймать, после чего она упала на пол, со всей силы ударившись затылком.

По информации источника spb.kp.ru в правоохранительных органах, у пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, а также перелом затылочной кости с переходом на основание черепа. Медики оценили общее состояние девочки как тяжелое и сначала поместили ее в реанимацию. Однако мать ребенка опровергла редакции слухи об ухудшении ее здоровья.

- Я читала эту ересь в СМИ о страшных диагнозах. С моей дочерью все хорошо, - сказала женщина и выключила телефон.

Тем временем полиция провела проверку по факту инцидента и пообщалась с виновником падения.

- Девочка подбежала ко мне и попросила подкинуть ее вверх. Раньше я с ней постоянно играл таким образом дома. Когда подкинул ее в третий раз, она немного отклонилась от меня назад, и я просто не смог достать ее руками. Из-за этого она упала и ударилась затылком, - попытался объясниться перед полицейскими парень.

Общаться с редакцией молодой человек не стал. Его семья не стала отвечать на вопрос, был ли он пьян во время игр с пострадавшей девочкой. Будут ли приняты меры в отношении парня – пока неизвестно.

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