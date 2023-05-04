«Иванушки» на майских праздниках: Рыжий ловит барабульку, Кирилл нянчится с внучкой, а Туриченко ездит с туром по России

У Кирилла Туриченко сотни поклонниц по всей стране. Фото: пресс-служба «Галамарт».

Кирилл Туриченко - одна из главных звезд шоу «Маска». В обличье носорога он покорил публику своим исполнением лирических песен. А как только зрители узнали, что под маской скрывался участник группы «Иванушки», сомнений не было - Кирилл настоящий сольный артист! На радость фанатам Туриченко отправился в турне по городам России. Журналист spb.kp.ru поговорил с артистом перед концертом в Петербурге и узнал, как его коллеги относятся к сольной карьере и когда про «Иванушек» снимут сериал.

- Какие города охватил ваш гастрольный тур?

- Мы начали с Екатеринбурга, продолжили на Дальнем Востоке, в Краснодаре, Ростове-на-Дону и закончили Санкт-Петербургом. Знаете, для меня этот тур особенный, потому что первый в моей сольной карьере. Вместе с командой мы этот тур прожили, набрались опыта, сделали выводы. Считаю, что все у нас получилось неплохо. К слову, выступление в Петербурге для нас стало работой над ошибками: сделали хорошо то, что не учли в других городах.

Санкт Петербург стал последним городом в сольном туре артиста. Фото: пресс-служба «Галамарт».

ПЕСНИ И СТЕНДАП

- Расскажите, чем будете радовать зрителей? Может быть, подготовили какой-нибудь музыкальный сюрприз своим поклонникам?

- Я приехал в Петербург за два дня до концерта, чтобы хорошо изучить площадку. Мы привезли свой звук, свет, чтобы сделать концерт максимально атмосферным. Хотя атмосфера на моих концертах и так всегда особенная. Можете сами спросить у зрителей. Отдельная фишка - стендап между песнями, ведь я не только пою, но и смешу гостей.

Кстати, это пошло еще с «Маски». Видимо, то, что я не сказал в обличье носорога, я говорю сейчас. А еще к каждому концерту мы готовим сюрпризы. У меня большой опыт работы в театре, мюзиклах, музыкальных шоу. Так что мне есть чем удивить.

Певец говорит, что несмотря на грустные песни в его репертуаре, на его концертах всегда душевно и весело. Фото: пресс-служба «Галамарт».

- Вы все свои шоу делаете сами?

- Конечно, все делаем сами. Нам никто не помогает, кроме одной компании. Это компания «Галамарт», с которой я дружу уже много лет. И это было не просто так, что ко мне пришли и сказали: мол, ты хорошо поешь, мы тебя поддержим. Нет! Мы дружили изначально. Мы дружили, потом появились магазины распродаж «Галамарт by Кирилл Туриченко», а когда родилась идея тура, «Галамарт» меня информационно поддержал.

Кирилл Туриченко устроил фан-встречу с поклонницами из Петербурга. Фото: пресс-служба «Галамарт».

- Наверняка у вас очень плотный график, но, может быть, все равно удается посмотреть что-то новое?

- Мне один раз удалось попасть на развод мостов, хотя я столько раз приезжал в Петербург! А в эту поездку нам организовали экскурсию в Дом офицеров. Я даже распевался за роялем, за которым когда-то распевался сам Шаляпин. Я остался под впечатлением от этого здания и от его истории.

«ОБ «ИВАНУШКАХ» СНИМУТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ»

- Вы часто становитесь участником различных телешоу: «Маска», «Шоумаскгоон» и другие. Это ведь занимает много времени! Поделитесь своим секретом, как вам получается совмещать и сольную карьеру, и выступления с группой, и съемки?

- Мои коллеги из группы «Иванушки» мегазвезды. И они любят отдыхать, делать перерывы между нашими выступлениями. Андрей любит ловить в Сочи барабульку, а Кирилл проводит время с внучкой - он недавно стал дедушкой. Когда я только пришел в коллектив, мы договорились, что никто не будет против параллельных проектов друг друга. У Кирилла тоже есть свои концерты. Поэтому нам удается все совмещать.

- Недавно закончился сериал «Король и Шут» о культовой группе. «Иванушки» тоже легендарный коллектив. Может быть, вы тоже подумываете о сериале?

- Я смотрел «Король и Шут», и мне очень понравилось. И скоро посмотрю фильм о нас. Этим летом стартуют съемки художественной картины о группе «Иванушки». Там интересный поворот: это фильм - история о людях, которые выросли на легендарных песнях. А там, может быть, и до сериала дело дойдет. Кирилл и Андрей мне столько историй рассказывали, уверен, что сюжет наберется на несколько эпизодов. Но это пока только в планах.