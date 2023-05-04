Член жюри проекта «Читать сердцем» писатель-фантаст Дмитрий Емец: «Конкурсанты выбирают редкие, яркие и сильные стихотворения»

Дмитрий Емец, писатель-фантаст, член жюри конкурса. Фото: предоставлено организатором конкурса

В Санкт-Петербурге подходит к финалу корпоративный литературный конкурс «Читать сердцем», который приурочен ко Дню Победы. В нем приняли участие работники дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», а также члены их семей. Организатором конкурса выступила компания «Газпром переработка».

Участники записывали для проекта видеоролики, в которых они читают произведения на военно-патриотическую тему. Всего на конкурс было подано 842 заявки.

К проекту присоединились многие известные деятели культуры и искусства, актеры, режиссеры, писатели, телеведущие, педагоги профильных вузов и другие эксперты. Они вошли в состав жюри, которое должно определить победителей в шести номинациях. Идею проекта поддержал и российский писатель-фантаст Дмитрий Емец. Он рассказал о сложностях в оценке работ, своем отношении к военной литературе и реально работающих примерах патриотического воспитания.

Фото: предоставлено организатором конкурса

- Дмитрий Александрович, расскажите – почему Вы присоединились к конкурсу «Читать сердцем»?

- Этот проект очень важный и востребованный. Мне предложили принять в нем участие, и я с радостью согласился. Этот формат мне интересен. В детстве я сам участвовал в конкурсах чтецов и даже как-то победил на районном уровне. Помню, как мы с мамой бесконечно репетировали стихотворение Вознесенского. И современные дети со своими мамами делают примерно то же самое. За каждым талантливым ребенком почти всегда стоит мама или бабушка. Вот и сейчас мне захотелось, чтобы получилось что-то хорошее. И проект действительно привлек большое количество людей. Честно говоря, я даже не ожидал, что будет так много участников – 842 заявки из 170 городов России и Беларуси.

- Есть ли у Вас какие-то критерии оценки работ, по которым Вы выбираете победителей?

- Работ очень много. Самого разного уровня, много сильных, и все они искренние. Есть те, которые мне настолько понравились, что я пересмотрел их несколько раз, есть те, которые удивили своей наивностью и честностью. Что касается победителей, то они будут понятны, когда подведем окончательные итоги.

Особенно сложно в детских номинациях. Дети все разного возраста. И трудно сравнивать ребенка в 10 лет и в 15. Даже два года часто критичны. Еще важный момент – выбор произведения. Некоторые стихотворения такие сильные, что начинаешь оценивать стихотворение, а не талант чтеца. И наоборот – сильный участник выбирает неудачное произведение. Поэтому самый лучший вариант, когда членов жюри много и оценивают они независимо друг от друга. Итог выводится по среднему баллу. Тогда в финал всегда проходит сильный участник. Радует, что в нашем конкурсе судейство построено именно таким образом.

- Что можете сказать о выборе произведений для конкурса?

- Те, кто настраиваются на победу, стараются выбирать редкие произведения. Яркие, сильные, не очень заезженные. И это оправданно. Члены жюри не любят, когда двадцать человек читают одно и то же. Опытные конкурсанты ухитряются познакомиться чуть ли не со всей тематической литературой, найти самые небанальные произведения. А это, безусловно, полезно. К слову, конкурсанты представили не только стихотворения. Примерно половина участников читали прозу.

- Для проекта Вы подготовили видеоролик со стихотворением «Мужество» Анны Ахматовой. Почему именно это стихотворение?

- Я уверен, что о войне может писать либо тот, кто в ней участвовал, либо тот, кто ее переживает так сильно, как Анна Ахматова. Иначе будут проскальзывать неискренние тыловые нотки. А любая неискренность всегда ощутима, и всегда топит хорошие начинания, в том числе, хорошие стихи. К примеру, строчки «Мой товарищ, в смертельной агонии» Иона Дегена. Вряд ли такое стихотворение может написать тот, кто не участвовал в войне. Даже через десять лет после войны такого уже не напишешь. То же самое можно сказать и о стихотворениях Анны Ахматовой.

- Вы - многодетный отец. Расскажите, как Вы воспитываете в детях патриотизм? Что в этом вопросе самое важное?

- Мне кажется, патриотизм сложно воспитывать. Дети перенимают отношение в семье к тем или иным событиям. А оно обычно вне слов. И тут все очень зависит от учителя. Дети часто действуют наперекор, если учитель им чем-то не нравится. К примеру, в моем пионерском детстве было много конкурсов строя и песни, а также политинформации. И это дико раздражало. А вот походы, «Зарница», разбор автоматов – это реально работало на патриотизм. И сейчас отвести на экскурсию в реальную воинскую часть или заняться плетением маскировочных сеток – это гораздо лучше, чем просто сказать множество красивых слов.

- Читают ли Ваши дети книги, существуют ли в семье какие-то традиции семейного чтения?

- Некоторые дети у нас читают книги, некоторые - нет. Вообще, у нас в семье хорошо прижились аудиокниги. Это реально работает. Если у вас какая-то книга не идет глазом или кажется слишком сложной, я советую ее послушать в хорошей озвучке. Вот возьмем «Войну и мир». Школьники пятого класса уже могут ее послушать, а прочитать не каждый сможет и в десятом. Многие люди воспринимают информацию на слух лучше, чем при чтении. Я сам люблю слушать заметки, мемуары и отрывки из произведений в исполнении Владимира Туза на радио «Звезда». Мое искреннее уважение всему, что он делает.

Фото: предоставлено организатором конкурса

- Вы преимущественно пишите детские книги о волшебных приключениях. Какие серьезные мысли Вы стараетесь вложить в свои произведения, чему научить детей?

- Мои основные сериалы «Мефодий Буслаев», «Таня Гроттер» и «Шныр» («Школа ныряльщиков»). Сейчас выходит новый проект «Ева Дедята». Серьезных мыслей в них много. И несерьезных много.

- Вы уже сотрудничали с компанией «Газпром переработка» в каких-либо проектах?

- Это первый такой конкурс. Но я надеюсь, что мы еще что-то сделаем. У меня есть мечта создать проект «Лица эпохи» - видеоинтервью с людьми, которые будут рассказывать простые жизненные истории во время работы. Например, слесарь что-то мастерит и рассказывает, или бабушка занята шитьем, но вспоминает истории из своей жизни. Подобное мы когда-то делали в фольклорных экспедициях. Так можно записать частушки, былины, много интересного. Получились бы искренние портреты эпохи.

Напомним, что победители конкурса определяются в индивидуальных и коллективных номинациях. Имеет значение и количество работ, присланных от филиалов и подразделений. Среди самых активных конкурсантов будет выбрана «Самая читающая компания». Церемония награждения победителей проекта состоится 5 мая, накануне Дня победы.