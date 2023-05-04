Синоптик Михаил Леус пообещал потепление в Петербурге перед Днем Победы

Тепло вернется в Петербург 7 мая Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Санкт-Петербург снова обрушился холод. Температура воздуха в утренние часы не превышает 3 градусов, синоптики обещают холодный ветер, около нуля в ночное время, а также мокрый снег в ближайшие три дня. Но ближе к 9 мая погода начнет исправляться. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Арктическое вторжение, стартовавшее сегодня в Северной столице, достигнет апогея в ближайшие сутки: предстоящей ночью и в ночь на субботу в городе около 0, днем в пятницу плюс 5-7 градусов и местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В субботу небольшие дожди местами ещё возможны, но днем уже до плюс 8-10 градусов, - сообщил синоптик.

Теплеть в Петербурге начнет с воскресенья, 7 мая. День будет почти без дождей, температура поднимется до 10-12 градусов. Уже накануне 9 мая станет еще теплее - плюс 12-14 градусов. А в День Победы горожане смогут расслабиться и погулять. Ожидается солнечная погода и до 16-18 градусов. После этого потепление продолжится.