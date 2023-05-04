Хирурги Петербурга извлекли монету из пищевода 8-летнего мальчика, с которой он жил более полугода

Хирурги извлекли монету, которая больше полугода находилась в организме 8- летнего мальчика / Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

В Санкт-Петербурге врачи спасли восьмилетнего мальчика, достав из его пищевода монету, с которой он жил более полугода. Из-за инородного тела, вросшего в слизистую, у ребенка начался сильный воспалительный процесс. Родители не знали, что сын проглотил монетку, поэтому не понимали, почему он отказывается от еды, худеет и чувствует себя плохо. Об этом 4 мая 2023 года рассказали в Комитете по здравоохранению города.

- Мальчик стал постоянно плохо себя чувствовать, из-за истощения у него стали выпадать волосы. Его настроение резко менялось, появилась плаксивость, порой агрессия, - рассказали в комитете.

Из-за того, что у мальчика врожденный порок головного мозга, он не говорит, из-за этого не мог объяснить маме, что его беспокоит. Ребенка водили к психиатру, делали УЗИ брюшной полости, но причину найти не могли.

Из-за монеты мальчик не мог есть, а пищевод воспалился / Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Когда в один из дней у мальчика поднялась температура, его госпитализировали в больницу имени Филатова. Несмотря на то, что у мальчика было подозрение на инфекционное заболевание, врачи сразу заподозрили, что маленький пациент мог что-то проглотить. Сделав рентгенографию пищевода они увидели монету. Инородное тело вызвало воспаление и мешала проходимости пищи.

Хирурги провели экстренную операцию и успешно достали инородное тело. Мальчик несколько дней провел в медикаментозном сне и сейчас уже находился в лечебном отделении.

- Сейчас его жизни ничто не угрожает, он вновь активен, подвижен и, как говорит мама, наедается сполна за все месяцы вынужденного голодания, - отметили в комитете.