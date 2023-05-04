Почта России бесплатно доставила 1000 открыток посетителей Ленинградского зоопарка в день общения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградском зоопарке прошёл тематический день «Сообщение для общения». Во время праздника можно было бесплатно отправить открытку в любую точку России. Маленькие посетители Ленинградского зоопарка вместе со взрослыми раскрасили и отправили почти 1000 открыток.

Оригинальный дизайн открыток, отправленных из зоопарка, посетители тематического дня придумали сами во время творческого мастер-класса «Животные на открытке». Перед маленькими петербуржцами стояла задача нарисовать на лицевой стороне открытки обитателя зоопарка, заполнить адресные строки и опустить открытку в почтовый ящик. Помимо бесплатного посткроссинга в развлекательную программу творческого дня вошла лекция «Почта о животных», которую провели сотрудники Почты и занимательный квест.

Почтовый ящик будет работать в Ленинградском зоопарке постоянно. Его посетители могут приобрести сувенирные открытки, подписать их и отправить в любую точку России.

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