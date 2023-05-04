Без авиации и «Бессмертного полка», но с концертом и салютом на «Газпром Арене»: Как пройдет День Победы в Петербурге

Парад в этом году носит ограниченный формат посещения, заявили власти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До главного праздника россиян, Дня Победы, осталось меньше недели. В Петербурге полным ходом идет подготовка к памятному событию. «Комсомолка» рассказывает самое важное о параде, ограничениях и основных мероприятиях.

ФЛАГИ ДЛЯ ГОРОДА

Украшать улицы Петербурга уже начали – приметные флажки, растяжки над проспектами, а также декоративные стелы устанавливают во всех районах города. Как заявила на пресс-конференции в ТАСС и.о. главы комитета по печати Любовь Федорова, в этом году оформят более 350 адресов по всему Петербургу. В прошлом году украшения достались только 120 адресам. Мотивы для праздничных элементов используют прошлогодние, на все декорирование заготовлено 97 млн рублей.

ПАРАД НЕ ВСЕМ РАД

Что до главного события – парада войск и военной техники, то он традиционно пройдет на Дворцовой площади. С 10:00 до 12:00 по ней пройдут войска Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа, проедут танки и боевые машины. А вот понаблюдать за пролетом военной авиации в этом году не выйдет – воздушная часть парада отменена, заявил в ТАСС представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

На трибуны, посмотреть парад войск и боевой техники, пустят только ветеранов с их семьями, участников СВО и особых приглашенных гостей. Простых горожан призывают посмотреть действо по прямой телетрансляции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посмотреть сам парад с трибун и оборудованных рядом стоячих мест смогут 3400 человек – ветераны со своими семьями, блокадники и дети блокадного Ленинграда, приглашенные представители дипломатического корпуса, а также участники СВО и члены их семей. Пускать на площадь простых горожан, как в старые добрые, не будут – им предлагают посмотреть парад по телетрансляции.

- Мероприятие носит ограниченный формат посещения, это связано с обеспечением мер безопасности, - отметил Александр Равин. – Меры будут усилены до максимального уровня. Проходящих на трибуны будут досматривать и пропускать через рамочные металлодетекторы. Следить за порядком будут Росгвардия, ГУ МВД и ГУ МЧС по Петербургу, военная полиция петербургского гарнизона, частные охранные предприятия и народные дружины. Дороги в центральной части города частично перекроют. Введен также полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов.

Не состоится и живое шествие «Бессмертного полка». Другой день его проведения, подчеркнул Равин, власти не рассматривают.

ДЕСЯТОК КОНЦЕРТОВ И САЛЮТ

Накануне праздника, 8 мая, пройдет торжественно-траурная церемония на Пискаревском кладбище. Ее снова проведут в два этапа, чтобы избежать толкучки: в 11:00 и 13:00 запустят две отдельные делегации.

- Будет прямая трансляция церемонии, так что предлагаем горожанам комфортно посетить мемориал в другие дни. А 8 мая посмотреть трансляцию, - призвала глава комитета по соцполитике Елена Фидрикова.

Воздушная часть парада в этом году не состоится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 мая в полдень перед домами ветеранов пройдут с оркестром фронтовые бригады и волонтеры. Так поздравят каждого участника и инвалида войны, которые в силу возраста и здоровья не смогут приехать на парад.

Комитет по культуре обещает несколько крупных тематических концертов. 7 мая в 19:00 в Ледовом дворце покажут постановку Ильи Авербуха «Любимые песни о главном». Известные фигуристы, олимпийские чемпионы станут актерами спектакля под музыку из фильмов, посвященных войне. 8 мая пройдет тематический концерт в БКЗ «Октябрьский».

В 14:00 на Дворцовой площади стартует многочасовый концертный марафон «Мужество, память, победа». Зрителям споют десятки артистов российской эстрады – Александр Розенбаум, Евгений Дятлов, Василий Герелло, Дмитрий Певцов и другие. Марафон прервется в 19:00 на всероссийскую минуту молчания, а затем продолжится до позднего вечера.

На Дворцовой площади после парада стартует масштабная концертная программа. Она продлится до позднего вечера и прервется лишь раз - на всероссийскую минуту молчания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Песенная программа запланирована и в Петропавловке: с 13:00 до 16:00 9 мая на Нарышкином бастионе будут выступать певцы, танцевальные и музыкальные ансамбли. Еще один крупный концерт состоится на сцене перед Михайловским дворцом, он начнется в полдень.

Большая уличная программа развернется на Большой Конюшенной с 15:00 до 16:30, ее подготовил театр Эстрады имени Аркадия Райкина. Послушать праздничные музыкальные подборки получится также в Михайловском, Мариинском театрах, Молодежном театре на Фонтанке, Доме офицеров, «Санкт-Петербург Опере». Вниманием не обделили и Кронштадт: в полдень у форта «Константин» зазвучат песни о войне и родине.

Впервые площадкой для праздничного концерта станет «Газпром Арена». 9 мая в 19:00 там состоится концертный марафон «Непокоренные» - покажут рок-ораторию по мотивам «Молодой гвардии» и пригласят известных артистов. Петь для ветеранов будут Лариса Долина, Денис Майданов, Елена Ваенга, Анита Цой и десятки других звезд. В тот же час в филармонии имени Шостаковича состоятся сразу два концерта – в Большом и Малом зале.

Завершится День Победы масштабным праздничным салютом, его запустят у стен Петропавловской крепости в 22:00.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте «КП-Афиши».

ЦИФРА

Сегодня в Петербурге живут:

57 тысяч ветеранов ВОв

140 инвалидов ВОв

2000 участников ВОв

1273 награжденных медалью «За оборону Ленинграда»

49 тысяч награжденных знаком жителя блокадного Ленинграда

6000 тружеников войны

5000 бывших узников концлагерей