Праздничный концерт к 20-летию «Смешариков» на Новой сцене Александринского театра

«Смешарики» отмечают 20-летие!

В рамках гастрольного турне 31 мая и 1 июня на Новой сцене Александринского театра состоится большой концерт, посвященный 20-летию легендарного анимационного сериала «Смешарики». Знакомые многим с детства «От винта!», «Город Омск», «Марафонец» и другие композиции прозвучат в исполнении джаз-рок коллектива «СмешBand» и бессменных композиторов «Смешариков» Марины Ланда и Сергея Васильева.

Зрители узнают секреты анимации, «побывают» в звукозаписывающей студии и увидят, как озвучиваются мультфильмы, услышат из первых уст истории создания известных песен. В концерте примут участие артисты Сергей Мардарь, чьим голосом говорят Совунья и Карыч, и Михаил Черняк - голос Копатыча, Пина и Лосяша. Особым подарком к юбилею будет участие в концерте знаменитых музыкантов и больших друзей Смешариков - Светланы Сургановой и Билли Новика.

Праздничная театрализованная программа подарит зажигательное настроение детям и взрослым.

Начало мероприятий 31 мая и 1 июня – в 19:00. А с 18:00 в фойе театра будет проходить интерактивная программа.

А уже 2 июня, в пятницу, в 19:00 состоится концерт в Московском клубе Base, где музыкальные поздравления Смешарикам прозвучат от Мариам Мерабовой и Александра Пушного.

КОНКРЕТНО

31 мая и 1 июня, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49А, Новая сцена Александринского театра, 18.00 Приветственная программа 19:00 Концерт. Билеты здесь.

2 июня, клуб Base Ленинский проспект, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1, 19:00. Билеты здесь.