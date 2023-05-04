Авто без госномеров будут эвакуировать из зон платных парковок в Петербурге

Автолюбителям придется заплатить 3000 рублей штрафа за нарушение. Фото: Пресс-служба Смольного

С 4 мая в Петербурге начали эвакуировать машины без госномеров, которые находятся в зонах платной парковки. Автомобили отвозят на штрафстоянку. Нарушителей выявляют сотрудники комитета по транспорту. Каждый день они патрулируют улицы.

- Водителя, который попадется на таком нарушении ждут проблемы. Ему придется обращаться в комитет по транспорту на восьмой Советской улице. Только после этого он сможет забрать машину на специализированной стоянке на Старообрядческой улице, 2, - рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы вернуть себе свою машину, нужно иметь с собой паспорт и водительское удостоверение. Кроме этого, нарушители должны будут выплатить штраф в размере трех тысяч рублей. Задолженность нужно погасить в течение двух месяцев.

Первые машины хитрых владельцев без госномеров с платных парковок эвакуировали 4 мая. Водителям напомнили, что не стоит оставлять в платных зонах автомобили, даже если не успели получить новые госномера.