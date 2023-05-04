С началом сезона проката электросамокатов спрос на аренду в Петербурге вырос в 2,5 раза. Фото: пресс-служба МегаФона.

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду в Петербурге вырос по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. В теплое время жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Северная столица заняла второе место в рейтинге городов, где живут самые активные пользователи сервисов аренды электросамокатов, уступив лидерство Москве. Также в топ-5 вошли Екатеринбург, Самара и Нижний Новгород. В основном такой способ передвижения используют петербуржцы в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей составляет 52%. При этом за текущий год значительно – на 112% - выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет.

В целом по России самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз и Казань – в 9 раз.

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