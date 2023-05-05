Полиция задержала жителя Выборга по подозрению в убийтве и расчленении мужчины

В Выборге раскрыто резонансное убийство с расчленением Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Выборг Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в убийстве и расчленении человека. Ранее части тела мужчины с татуировками были найдены возле Аннинских укреплений Петровского моста, на Малой Батарейной горе, а также в 600 метрах от Путейской улицы, на территории гаражного комплекса. Об этом 5 мая 2023 года рассказали в следственном комитете Ленобласти.

- Эксперты провели исследование кистей жертвы. Было установлено, что это тело 41-летнего уроженца Туркменской ССР, - рассказал источник.

По подозрении в убийстве был задержан 27-летний житель Выборга. По версии следствия еще в ночь на 4 декабря 2022 года убитый и подозреваемый распивали алкоголь в арендуемой квартире дома 4 по Вокзальной улице. Между ними возникла ссора на почве долга. Младший парень схватил кухонный нож и перерезал своему гостю горло. После этого он расчленил тело, разложил по пакетам и отнес их в разные районы города. Нож он выбросил в мусорный контейнер. Во время обыска полиция обнаружила засохшие пятна крови под тумбочкой.

На данный момент продолжается проверка.