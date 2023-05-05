Мосты в Петербурге не будут разводить в ночь с 9 на 10 мая из-за Дня Победы

В ночь с 9 на 10 мая 2023 года мосты в Петербурге разводиться не будут Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербурге готовится с размахом отметить День Победы. В городе уже прошли почти все репетиции главного парада, который пройдет на Дворцовой площади. Также в связи с праздником в Петербурге не будут разводить мосты в ночь с 9 на 10 мая 2023 года. Об этом сообщили в "Мостотресте".

- В ночь с 9 на 10 мая 2023 года мосты разводиться не будут. Отмена разводки связана с празднованием Дня Победы, - сообщили на предприятии.

Поэтому жители города смогут спокойно отправиться на прогулки по центру Петербурга и не беспокоиться о том, что стоит торопиться из-за разводки.

В Петербурге не разводят мосты в дни нерабочих праздничных дней. Также разводка будет отменена на День города 27 мая, а после на "Алые паруса", когда выпускники школ будут отмечать свой главный праздник.

Напомним, что генеральная репетиция Парада Победы состоится утром 7 мая. Из-за этого часть улиц в центре города будут перекрыты. В том числе Невский проспект, который закроют от Садовой улицы до Дворцовой площади.