«Порез был глубокий, как на мясе»: Повар из Ленобласти хладнокровно рассказал, как убил и расчленил коллегу из-за денег

Повар из Ленинградской области рассказал на камеру, как убил и расчленил коллегу из-за денег Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области раскрыли убийство с расчленением. Части тела убитого начали находить в разных районах Выборга еще с февраля. Пакеты с ногами, руками и другими частями трупа мужчины были найдены возле Аннинских укреплений Петровского моста, на Малой Батарейной горе, а также в 600 метрах от Путейской улицы, на территории гаражного комплекса. Оказалось, что это 41-летний мужчина, которого зарезал его 27-летний коллега повар. Об этом он сам рассказал во время допроса. 5 мая 2023 года следственный комитет опубликовал видео признания.

- У нас случился конфликт на почве денег. Мы словесно друг друга посылали, оскорбления были. Он лежал здесь на полу и я ему просто ножом перерезал горло. Я помню этот момент, как я это делал. Порез был глубокий, так как я повар, я знаю, какие следы нож оставляет на мясе. Я профессионально владею ножом, - рассказал мужчина.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 4 декабря 2022 года в квартире дома 4 по Вокзальной улице в Выборге. Коллеги распивали алкоголь и в ходе застолья поссорились. 27-летний мужчина взял поварской нож и убил своего коллегу. После расчленил тело, сложил по пакетам и отнес в разные районы города, а нож выбросил в мусорный контейнер у дома.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.