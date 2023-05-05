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Происшествия5 мая 2023 9:56

Пятеро детей отравились перцовым баллончиком в школе в Ленинградской области

Проверкой инцидента занялась прокуратура
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пятеро детей отравились окисью углерода в школе в Ленинградской области

Пятеро детей отравились окисью углерода в школе в Ленинградской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области пятеро детей отравились перцовым баллончиком. Произошло это в Войсковицкой школе номер 1. Об отравлении стало известно во время проведения утренней школьной линейки. Подробности произошедшего рассказали в прокуратуре 47-го региона.

- По предварительным данным, в ходе проведения школьной линейки в Войсковицкой СОШ номер 1 нескольким учащимся потребовалось оказание медицинской помощи, вследствие неосторожного обращения одной из них с перцовым баллончиком, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, трое школьников после инцидента оказались в реанимации. Кто и по какой причине распылил баллончик, на данный момент не установлено.

На данный момент Гатчинская городская прокуратура организовала проверку в связи со случившимся. Специалисты проверяют соблюдение прав детей, а также после этого дадут оценку действиям ответственных должностных лиц по профилактике правонарушений.

Также в следственном органе зарегистрирован материал проверки, ход и результаты. Контроль находится в прокуратуре.

ЧППроисшествия: ЧП