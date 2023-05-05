У сожженной деревни Синявино появилась роща-геоглиф

В деревне Синявино высадили рощу-геоглиф Фото: Константин ОЛЬХИН

В Ленобласти появился еще один важный памятник, связанный с Великой Отечественной войной. Причем памятник необычный - это геоглиф. Рядом с местом, где в годы войны находилось село Синявино, сожженное фашистами, теперь растет роща, деревья в которой составляют слово «Искра».

Этих зеленых красавиц высадили в памятном месте. Фото: Константин ОЛЬХИН

Петербуржцам и ленинградцам не нужно говорить, что означает это слово. Именно так называлась операция Красной Армии в январе 1943 года. Во время нее удалось прорвать блокаду города. Уже через месяц нормы выдачи продовольствия в городе были увеличены. По узкому перешейку в осажденный Ленинград пошли товары и боеприпасы. Но самое главное - эта операция показала, что фашисты сломают здесь зубы, но Ленинград не возьмут.

На торжественно-траурной церемонии был губернатор Александр Дрозденко. Фото: Константин ОЛЬХИН

- Из этой «Искры» действительно возгорелось пламя. Пламя, в котором в 1945-м сгорел берлинский Рейхстаг, - говорили собравшиеся на открытии экологического памятника.

Место, где появилась роща, для многих священно. Здесь, на Синявинских высотах, шли напряжённые бои. Обладание ими было стратегически важно. Поэтому здесь земля действительно вставала на дыбы. Атаки сменялись контратаками, а те - массированными артиллерийскими ударами. В итоге деревню Синявино, где было 240 дворов, буквально стерли с лица земли. Здесь за время войны погибло 360 тысяч солдат и офицеров.

На мероприятие пригласили ветеранов. Фото: Константин ОЛЬХИН

Поэтому когда в НКО «Новые проекты» предложили создать такой геоглиф, место долго выбирать не пришлось. Для реализации привлекли средства гранта губернатора Ленинградской области. Медиапартнером стала «Комсомольская правда». В итоге удалось создать новое памятное место на карте 47-го региона, куда будут приезжать люди, чтобы отдать дань памяти погибшим на войне.

На Синявинских высотах теперь есть геоглиф из 4 тысяч сосен. Фото: Константин ОЛЬХИН

Последние несколько деревьев посадили в присутствии почётных гостей: ветеранов, школьников, представителей правительства Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко посадил семь сосен.

- Это все часть федеральной акции «Сад памяти». Недавно мы высаживали такой на Донбассе, у Саур-Могилы, где и в 1943, и в 2014-м шли тяжелые бои. Мы пообещали что будем привозить туда по 100 тысяч саженцев каждый квартал.

В посадке деревьев приняла участие и гендиректор "Комсомольской правды в Петербурге" Ирина Жеглова. Фото: Константин ОЛЬХИН

В Ленинградской области таких зеленых памятников будет еще больше. Мемориальных мест здесь более чем достаточно. При этом губернатор отметил, что другие подобные памятники, образующие «зеленый пояс славы» регион будет содержать в идеальном состоянии.

А вот и получившаяся красота с высоты птичьего полета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Эти сосны вырастут, и через несколько лет слово «Искра», которое они составляют, можно будет прочитать даже из иллюминатора пролетающего самолета. Это наше послание к следующим поколениям, - сказали в «Новых проектах».