Геннадий Щербина: «Мужество и стойкость старшего поколения остается ярким примером патриотизма»

Геннадий Щербина,президент Группы «Эталон». Фото: Группа «Эталон».

Дорогие ветераны, блокадники, жители Санкт-Петербурга!

Примите самые теплые, искренние поздравления с Днем Великой Победы.

9 мая 1945 года, священный для нашего народа праздник, особо отмечен в истории человечества. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа остается навечно вписанной в героическую летопись Отечества!

Не измерить всего, что сделано для России, ее будущего, для всех нас поколением Победителей. Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа, вошедшая в мировую историю как свидетельство беспримерного патриотизма и духовного величия нашего народа, отстоявшего мир, свободу и независимость своей Родины.

Благодаря живой связи поколений мы, потомки тех, кто в трудный час встал на защиту мира, отдаем дань памяти воинскому подвигу. Чествуя ветеранов и тружеников тыла, мы испытываем чувство глубокой благодарности и с верой и надеждой смотрим в будущее.

Группа «Эталон» заботливо сохраняет уцелевшие свидетельства о тех трагических днях и о подвиге нашего народа. За 35 лет работы в Санкт-Петербурге и Москве Компания установила и реконструировала немало военных памятников в местах реализации своих проектов.

Там, где десятилетия назад гремели бои, сегодня вырастают новые, красивые и комфортные городские районы, и наша задача не утратить особую силу и энергетику этих мест, передать новым поколениям горожан воспоминания о великих страницах истории нашей страны, о подвиге наших героических отцов и дедов, благодаря которым мы продолжаем мирно жить на своей земле, растить детей и внуков, возводить новые дома.

От лица всего коллектива Группы «Эталон» примите в этот светлый день пожелания крепкого здоровья и счастья, пусть Победа и память о ней всегда будут жить в сердцах и добрых начинаниях, а каждый день мирной жизни приносит добро и благополучие вам и вашим близким!

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина.