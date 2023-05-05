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5 мая 2023 19:21

Скотт Риттер:«Правительство учит американцев бояться русских, их языка и культуры»

Известный американский писатель презентовал в Петербурге сенсационную книгу «Гонка разоружения»
Дмитрий БЕРЕЗОВ
Известный американский писатель Скотт Риттер представил публике новую сенсационную книгу «Гонка разоружения».

Известный американский писатель Скотт Риттер представил публике новую сенсационную книгу «Гонка разоружения».

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

1 июня 2023 года будет отмечаться важный юбилей - 35-я годовщина подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Тогда, в конце 80-х годов прошлого века, две мировые державы достигли понимания и отпустили руки от кнопки по уничтожению мира в огне глобальной войны. К тому же многолетняя борьба за мир совпала со временем больших перемен в СССР - Перестройкой. Эти бурные годы хранят в себе много тайн, а их отголоски до сих пор слышны в нынешней мировой политике.

Пролить свет на темные пятна этой истории взялся американский писатель Скотт Риттер. 5 мая 2023 года в Петербургском Доме книги он представил публике новую сенсационную книгу «Гонка разоружения», опубликованной издательством «Комсомольская правда» при поддержке Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

По словам автора, в 80-е годы он спасал мир.

По словам автора, в 80-е годы он спасал мир.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ПО ЛИЧНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ

В назначенный час в Доме книги было очень людно. В полных рядах были заметны люди всех возрастов, желающие встретиться с известным писателем, журналистом и военным экспертом. Бывший американский морпех-разведчик, а позже - инспектор ООН по вооружениям, Скотт Риттер лично контролировал процесс разоружения и уничтожения ракет средней и малой дальности на территории Советского Союза в городе Воткинске. В своей книге писатель детально описывает эти исторические события, а также делится секретами взаимодействия различных американских спецслужб и организаций.

После коротких, но теплых приветствий известный писатель рассказал гостям о своем Magnum opus.

- В одном из интервью вы сказали, что начали писать эту книгу для дочери и жены. Почему?

- Когда я начал свою карьеру экспертом по оружию в Воткинске, я чувствовал, что мы занимались уникальным делом, которое никто еще не выполнял до нас, - говорит Скотт Риттер. - Мы трудились ради общего мира и благополучия. После завершения нашей миссии никто бы не позволил мне сразу написать о ней книгу. Однако, в 2018 году после избрания Дональда Трампа президентом США, моя страна вышла из договора о нераспространения ракет средней и малой дальности. Тогда я понял, что пришло время рассказать эту историю. Я хотел, чтобы моя жена, дочь и потомки знали, чем я занимался, потому что считаю, что тогда, в 80-е годы, мы спасали мир!

На встрече было много вопросов о мировых событиях последних лет.

На встрече было много вопросов о мировых событиях последних лет.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Вы начинали писать книгу в одном мире, а закончили совсем в другом. Посыл не потерял актуальности, а может даже обострил?

- На самом деле тогда обстановка в мире была очень похожа на то, что происходит сейчас. США и СССР считали друг друга главными соперниками и были на пороге ядерной войны. Именно ДРСМД помог предотвратить разрушение мира. И хотя сегодня о столь глобальном конфликте речь пока не идет, эта книга дает луч надежды на примирение двух сторон в нынешней ситуации, раз мы смогли договориться в прошлом.

- Какова реакция на книгу в США и какую вы ожидаете в России?

- Когда я отдавал ее в американскую печать я не ожидал столь крупного успеха. Люди в Америке, как и в России, задают себе вопрос: как выбраться из сегодняшнего кризиса? Моя работа является своего рода «дорожной картой» на пути к этому выходу. Думаю что поэтому ее встретили так тепло и на моей родине она переживает уже пятое издание. При этом, вторая половина целевой аудитории произведения живет здесь в России. Поэтому было так важно перевести его на русский язык. Я очень благодарен издательству «Комсомольская правда» за то, что они взялись за это.

Встретиться с известным писателем, журналистом и военным экспертом пришли толпы гостей.

Встретиться с известным писателем, журналистом и военным экспертом пришли толпы гостей.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

СВЯЗЬ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Скотт Риттер известен не только своими познаниями о прошлом. Автор прекрасно разбирается в современной мировой политике и регулярно высказывается о нынешних отношениях России и Америки. Поэтому неудивительно, что на встрече было много вопросов о событиях последних лет.

- После истории увольнения Такера Карлсона вы не боитесь неприятностей?

- США основаны на идеях гласности и свободы слова. Я морской пехотинец и моя работа - защищать эти идеи и принципы. Поэтому я всегда говорю то, что думаю и ничего не боюсь. Возможно, что какие-то последствия будут, но в мире есть такие вещи, за которые стоит умереть. Думаю, русским это очень понятно, ведь их предки так же отдавали свои жизни во время Великой Отечественной войны за свободу своей родины и народа.

- Как относятся американцы к России? Не собираются ли в университетах запретить русский язык?

- Сегодня США - это страна, которая заражена инфекционным заболеванием под названием «русофобия». Причина этому - невежество и страх. Правительство учит простых американцев бояться русских, их языка и культуры. Им прививают мысль, что вся Россия - это Владимир Путин и это их враг. Долгие годы я борюсь с этим невежеством. Многие приходят в себя и перестают мыслить этими стереотипами.

Любой желающий мог получить автограф Скотта Риттера.

Любой желающий мог получить автограф Скотта Риттера.

Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Как военный эксперт скажите, какие варианты развития СВО по вашему мнению наиболее актуальны?

- Я могу судить о происходящем только по общедоступной информации, которую я анализирую, исходя из своего военного опыта. Я считаю что сейчас нет никаких предпосылок к тому, что Россия проиграет. Главный вопрос состоит в том, какие задачи ставит перед собой российское правительство. Хочет ли оно полной победы или добиться статус-кво - сейчас возможно и то и другое. Если в Кремле хотят одержать верх, то это вполне может произойти уже летом или осенью 2023-го. При этом, нельзя отбрасывать вариант не военного, но политического поражения этой кампании.

- Эксперты прогнозируют конец однополярного мира. Если мир будет многополярным, то какие объединения вы видите?

- Конец однополярного мира уже наступил и США перестали быть глобальным гегемоном. Сейчас главный вопрос в том, какие союзы сложатся на политической карте мира. Мы уже видим формирование таких мощных сил, как БРИКС. Если Соединенные штаты и их союзники смогут на равных противостоять БРИКС, то мы окажемся в биполярном мире и новой Холодной войне. Смогут ли стороны договориться и снова встать на те же рельсы, что и в годы подписания устава ООН после Второй мировой войны? Готовы ли США быть наравне со всеми, а не выше других? Смогут ли Россия и Китай простить давнего конкурента из-за океана и работать вместе? Ответ на эти вопросы покажут каким будет выглядеть будущий мир.

ЖИЗНЬ КАК КИНО

Чтобы снять напряжение и отойти от трудных вопросов глобальной политики, Скотта Риттера спросили о его любимых русских и советских фильмах. Оказалось, что писатель - большой поклонник советского военного кино. Среди своих фаворитов знаменитость назвала «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и «Отец солдата». В свою очередь известный колумнист посоветовал российской публике посмотреть классику американского кино - «Эта замечательная жизнь» 1947 года. По словам Скотта Риттера, это произведение отлично показывает всю зыбкость так называемой «американской мечты».

За острыми вопросами и необычными ответами время пролетело незаметно. В конце презентации публика долго и громко аплодировала писателя и не хотела его отпускать. После этого за автографом Скотта Риттера выстроилась целая очередь.

КОНКРЕТНО

Книга «Гонка разоружения» поступила в продажу в конце апреля. Петербуржцы могут приобрести ее в Доме книги, а также в магазинах издательства «Комсомольская правда» и на сайте https://shop.kp.ru/Kniga-Gonka-razorujeniya-797542.html.

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