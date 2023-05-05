Скотт Риттер:«Правительство учит американцев бояться русских, их языка и культуры»

Известный американский писатель Скотт Риттер представил публике новую сенсационную книгу «Гонка разоружения». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

1 июня 2023 года будет отмечаться важный юбилей - 35-я годовщина подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. Тогда, в конце 80-х годов прошлого века, две мировые державы достигли понимания и отпустили руки от кнопки по уничтожению мира в огне глобальной войны. К тому же многолетняя борьба за мир совпала со временем больших перемен в СССР - Перестройкой. Эти бурные годы хранят в себе много тайн, а их отголоски до сих пор слышны в нынешней мировой политике.

Пролить свет на темные пятна этой истории взялся американский писатель Скотт Риттер. 5 мая 2023 года в Петербургском Доме книги он представил публике новую сенсационную книгу «Гонка разоружения», опубликованной издательством «Комсомольская правда» при поддержке Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

По словам автора, в 80-е годы он спасал мир. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ПО ЛИЧНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ

В назначенный час в Доме книги было очень людно. В полных рядах были заметны люди всех возрастов, желающие встретиться с известным писателем, журналистом и военным экспертом. Бывший американский морпех-разведчик, а позже - инспектор ООН по вооружениям, Скотт Риттер лично контролировал процесс разоружения и уничтожения ракет средней и малой дальности на территории Советского Союза в городе Воткинске. В своей книге писатель детально описывает эти исторические события, а также делится секретами взаимодействия различных американских спецслужб и организаций.

После коротких, но теплых приветствий известный писатель рассказал гостям о своем Magnum opus.

- В одном из интервью вы сказали, что начали писать эту книгу для дочери и жены. Почему?

- Когда я начал свою карьеру экспертом по оружию в Воткинске, я чувствовал, что мы занимались уникальным делом, которое никто еще не выполнял до нас, - говорит Скотт Риттер. - Мы трудились ради общего мира и благополучия. После завершения нашей миссии никто бы не позволил мне сразу написать о ней книгу. Однако, в 2018 году после избрания Дональда Трампа президентом США, моя страна вышла из договора о нераспространения ракет средней и малой дальности. Тогда я понял, что пришло время рассказать эту историю. Я хотел, чтобы моя жена, дочь и потомки знали, чем я занимался, потому что считаю, что тогда, в 80-е годы, мы спасали мир!

На встрече было много вопросов о мировых событиях последних лет. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Вы начинали писать книгу в одном мире, а закончили совсем в другом. Посыл не потерял актуальности, а может даже обострил?

- На самом деле тогда обстановка в мире была очень похожа на то, что происходит сейчас. США и СССР считали друг друга главными соперниками и были на пороге ядерной войны. Именно ДРСМД помог предотвратить разрушение мира. И хотя сегодня о столь глобальном конфликте речь пока не идет, эта книга дает луч надежды на примирение двух сторон в нынешней ситуации, раз мы смогли договориться в прошлом.

- Какова реакция на книгу в США и какую вы ожидаете в России?

- Когда я отдавал ее в американскую печать я не ожидал столь крупного успеха. Люди в Америке, как и в России, задают себе вопрос: как выбраться из сегодняшнего кризиса? Моя работа является своего рода «дорожной картой» на пути к этому выходу. Думаю что поэтому ее встретили так тепло и на моей родине она переживает уже пятое издание. При этом, вторая половина целевой аудитории произведения живет здесь в России. Поэтому было так важно перевести его на русский язык. Я очень благодарен издательству «Комсомольская правда» за то, что они взялись за это.

Встретиться с известным писателем, журналистом и военным экспертом пришли толпы гостей. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

СВЯЗЬ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Скотт Риттер известен не только своими познаниями о прошлом. Автор прекрасно разбирается в современной мировой политике и регулярно высказывается о нынешних отношениях России и Америки. Поэтому неудивительно, что на встрече было много вопросов о событиях последних лет.

- После истории увольнения Такера Карлсона вы не боитесь неприятностей?

- США основаны на идеях гласности и свободы слова. Я морской пехотинец и моя работа - защищать эти идеи и принципы. Поэтому я всегда говорю то, что думаю и ничего не боюсь. Возможно, что какие-то последствия будут, но в мире есть такие вещи, за которые стоит умереть. Думаю, русским это очень понятно, ведь их предки так же отдавали свои жизни во время Великой Отечественной войны за свободу своей родины и народа.

- Как относятся американцы к России? Не собираются ли в университетах запретить русский язык?

- Сегодня США - это страна, которая заражена инфекционным заболеванием под названием «русофобия». Причина этому - невежество и страх. Правительство учит простых американцев бояться русских, их языка и культуры. Им прививают мысль, что вся Россия - это Владимир Путин и это их враг. Долгие годы я борюсь с этим невежеством. Многие приходят в себя и перестают мыслить этими стереотипами.

Любой желающий мог получить автограф Скотта Риттера. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

- Как военный эксперт скажите, какие варианты развития СВО по вашему мнению наиболее актуальны?

- Я могу судить о происходящем только по общедоступной информации, которую я анализирую, исходя из своего военного опыта. Я считаю что сейчас нет никаких предпосылок к тому, что Россия проиграет. Главный вопрос состоит в том, какие задачи ставит перед собой российское правительство. Хочет ли оно полной победы или добиться статус-кво - сейчас возможно и то и другое. Если в Кремле хотят одержать верх, то это вполне может произойти уже летом или осенью 2023-го. При этом, нельзя отбрасывать вариант не военного, но политического поражения этой кампании.

- Эксперты прогнозируют конец однополярного мира. Если мир будет многополярным, то какие объединения вы видите?

- Конец однополярного мира уже наступил и США перестали быть глобальным гегемоном. Сейчас главный вопрос в том, какие союзы сложатся на политической карте мира. Мы уже видим формирование таких мощных сил, как БРИКС. Если Соединенные штаты и их союзники смогут на равных противостоять БРИКС, то мы окажемся в биполярном мире и новой Холодной войне. Смогут ли стороны договориться и снова встать на те же рельсы, что и в годы подписания устава ООН после Второй мировой войны? Готовы ли США быть наравне со всеми, а не выше других? Смогут ли Россия и Китай простить давнего конкурента из-за океана и работать вместе? Ответ на эти вопросы покажут каким будет выглядеть будущий мир.

ЖИЗНЬ КАК КИНО

Чтобы снять напряжение и отойти от трудных вопросов глобальной политики, Скотта Риттера спросили о его любимых русских и советских фильмах. Оказалось, что писатель - большой поклонник советского военного кино. Среди своих фаворитов знаменитость назвала «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и «Отец солдата». В свою очередь известный колумнист посоветовал российской публике посмотреть классику американского кино - «Эта замечательная жизнь» 1947 года. По словам Скотта Риттера, это произведение отлично показывает всю зыбкость так называемой «американской мечты».

За острыми вопросами и необычными ответами время пролетело незаметно. В конце презентации публика долго и громко аплодировала писателя и не хотела его отпускать. После этого за автографом Скотта Риттера выстроилась целая очередь.

КОНКРЕТНО

Книга «Гонка разоружения» поступила в продажу в конце апреля. Петербуржцы могут приобрести ее в Доме книги, а также в магазинах издательства «Комсомольская правда» и на сайте https://shop.kp.ru/Kniga-Gonka-razorujeniya-797542.html.