Затонувший ресторан «Серебряный кит» в Петербурге снова выставили на продажу за 22 млн рублей

Кит затонул в марте из-за ледохода на Неве - повредился понтон, на котором стоял ресторан. Фото: Авито

У жителей Петербурга появилась уникальная возможность прикупить себе ресторан. Да не простой, а плавучий. Правда, слегка затонувший. Объявление о продаже легендарного ресторана «Серебряный кит», который частично ушел под воду в марте этого года, опубликовали на популярном сайте предложений.

- Предлагается к продаже КИТ - ресторанный комплекс на дебаркадере, в подзатонувшем состоянии, - пишет автор объявления и назначает за кита ценник в 22 млн рублей.

Судя по описанию, судно марки «Ярославец» выпустили в 2009 году. Длина кита составляет 65 метров, ширина - 14, на нем есть три палубы и трюм площадью 2800 квадратных метров. Отмечается, что ресторан сможет вместить 50 человек одновременно.

Судно пришвартовано на Неве рядом с проспектом Обуховской Обороны. Фото: Авито

«Серебряный кит», пришвартованный в водах Невы рядом с проспектом Обуховской обороны, уже выставляли на продажу. В сентябре прошлого года его пытались продать аж за 35 млн рублей. Сделки не складывались, а в марте 2023 года неудачливое судно настигла еще и природная беда. Из-за ледохода ресторан накренился и ушел под воду одним боком.

Будущему покупателю сделали скидку в 13 млн рублей, но обретет ли несчастный кит нового владельца, пока неясно.