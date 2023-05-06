Погода налаживается: Мокрый снег и низкая температура уходят из Петербурга

Погода берет курс на потепление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последний зимний «гонец» покидает Петербург. Синоптики обещают, что столь сильного понижения температуры и внезапных снежных залпов можно больше не ждать. Погода взяла медленный курс на потепление и лето.

С воскресенья, 7 мая, воздух будет постепенно прогреваться. Об этом говорит и главный синоптик города Александр Колесов, и специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Температура воздуха ночью +1...+3 градусов, в окрестностях до -1 градусов, днем +9...+11 градусов, - сообщили синоптики.

В воскресенье ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер будет дуть с северо-запада и запада с порывами до 8 м/с, атмосферное давление почти не будет меняться. По словам Александра Колесова, к 9 мая можно рассчитывать на уверенные 15 градусов тепла.