«У меня свои дела, нашел работу»: Сестра подозреваемого в покушении на Захара Прилепина рассказала о последнем разговоре с ним

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина вел скрытную жизнь. Фото: СОЦСЕТИ / Юлия ПЫХАЛОВА

Сутки прошли с момента покушения на известного писателя Захара Прилепина, ехавшего на своем Audi Q7 от семьи из Нижнего Новгорода в Москву. Напомним, в деревне в Борском районе иномарка наехала на замаскированные на дороге мины. Водитель Захара, его друг и ополченец ЛНР Александр Шубин погиб на месте – переднюю часть машину разорвало напрочь. Сам Прилепин чудом выжил, получив множественные переломы. Его прооперировали, наутро 7 мая он находится в сознании и общается с родными. Тем временем появляются все больше подробностей о подозреваемом в теракте – 29-летнем Александре Пермякове, которого задержали в лесу неподалеку от взрыва.

Хоть мужчина и дал признательные показания силовикам и сознался, что его завербовали спецслужбы Украины, но его сестра Ирина, проживающая в Петербурге, до сих пор не верит, что брат тайком от нее готовил теракт. В шоке и его друзья из города Дружковка, который находится под Донецком.

- У Саши есть только мать и сестра. Детство было тяжелым, он учился в интернате. Семья была мало обеспеченной, хотя мать всегда навещала его. Во взрослом возрасте он действительно отсидел в тюрьме. Просто связался не с теми друзьями. Всех отмазали, а его нет. Искалечили жизнь, но он жил по совести и всегда шел навстречу людям, - попыталась оправдать Пермякова его подруга детства Елена.

В соцсетях у Александра Пермякова всего две фотографии, он не выставлял напоказ личную жизнь. Фото: СОЦСЕТИ

По словам подруги подозреваемого, он периодически навещал сестру в Петербурге, а сам подрабатывал на стройках в Москве.

- Семье его сестры и так тяжело, у них ребенок перенес тяжелую операцию. А тут такой шок. Она всегда мне говорила, что Саша закрытый человек. Если и звонит, то про себя ничего не рассказывает, только интересуется, все ли у сестры в порядке, - заверила Елена.

Сестра Пермякова первые сутки держала глухую оборону от СМИ, но потом все-таки пустила к себе тележурналистов и вспомнила, что созванивалась с братом еще неделю назад. В феврале даже приезжал в Петербург на день рождения мамы. Но вел себя скрытно. О политике якобы никогда не говорил.

- Жена рассказала, что он был замкнутым, не злым. Своей семьи не завел. В августе 2022 года переехал в Россию. В Нижний Новгород хотел переехать якобы на подработку. Он был разнорабочим. Вообще ничего не рассказывал: «У меня свои дела, своя работа». Созванивались редко. Добавить нам больше нечего, - рассказал редакции муж сестры подозреваемого в теракте.

Добавим, что силовики продолжают допрос Александра Пермякова, а также выясняют, были ли у него сообщники в России. Если его признают виновным, ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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