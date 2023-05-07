«Жаловался на боли в животе»: Из-за чего умер 10-летний мальчик в Колпино, которого дважды не госпитализировала скорая

Что известно о смерти 10-летнего мальчика в Колпино, которого дважды не госпитализировала скорая помощь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге продолжают разбираться в резонансной смерти 10-летнего мальчика, который скончался в Колпинском районе после того, как его дважды не госпитализировала скорая. Как ранее писала spb.kp.ru, ребенку стало плохо в пятницу, 5 мая. Его мать два раза вызвала скорую помощь. Но, по ее словам, медики назначили лечение на дому, так и не забрав мальчика в больницу. На следующий день, 6 мая, родитель обнаружила сына мертвым в кровати. Прибывшей в третий раз бригаде скорой оставалось констатировать смерть, реанимировать ребенка не смогли.

Чуть позже в комитете по здравоохранению Северной столицы заявили, что мать мальчика сама отказалась от его госпитализации – у медиков есть даже подтверждающие документы с подписью женщины. Тем временем в администрации Колпинского района организовали проверку по факту инцидента. А в комздраве поделились для spb.kp.ru подробностями трагедии, в том числе жалоб на здоровье ребенка.

- В 21:30 5 мая мать вызвала скорую ребенку, который жаловался на вздутие живота. Кроме этого его один раз вырвало. Медики предложили госпитализацию, но родитель от нее отказалась. Мальчику назначили лечение, а матери рекомендовали повторно вызвать скорую при ухудшении здоровья.6 мая в 15:48 родитель во второй раз вызвала медиков на дом. Жаловалась на то, что у ребенка сохранились боли в животе. От госпитализации категорически отказалась, - рассказали редакции в комздраве.

Далее, по словам профильного комитета, в 17:20 мама обнаружила ребенка в кровати без признаков жизни. На место снова прибыла скорая, но спасти больного мальчика не удалось.

- Врачи констатировали биологическую смерть ребенка. По данному случаю администрация города Колпино проводит мероприятия по контролю за качеством и безопасностью медицинской деятельности, - подытожили в комздраве.

Добавим, что точная причина смерти мальчика станет известная позже после судмедэкспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10-летний мальчик умер в Петербурге после отказа двух скорых от его госпитализации

Третья скорая, приехавшая домой через сутки, констатировала смерть ребенка (подробности)

Комздрав заявил, что мать умершего в Колпино 10-летнего мальчика сама не отдала его скорой

В итоге на третий визит к семье медикам осталось констатировать смерть ребенка (подробности)

Началось все с температуры 37 градусов: Из-за чего на самом деле умер 7-летний ребенок в Выборге, к которому не доехала скорая

Комздрав Ленобласти проводит проверку смерти ребенка из Выборга, к которому не доехала скорая (подробности)