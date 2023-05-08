Главный синоптик Петербурга пообещал потепление до +20 градусов после 9 мая

А еще недавно Петербург накрыло снегом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долгожданная теплая погода пришла в Санкт-Петербург. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал до плюс 20 градусов после 9 мая. Благодаря антициклону, который накрыл город на Неве, последние дни майских праздников будут без осадков и солнечными.

- Завтра, как и планировалось температура в Санкт-Петербурге превысит +15 гр., а в последующие дни достигнет и +17…+20 гр. Единственное, что ночи еще холодные и в первые пару суток местами, преимущественно на востоке области, минусы еще будут, - сообщает Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, антициклон настолько обширный, что в ближайшую неделю резких перемен в погоде не будет. Сейчас Петербург находится в северной части антициклона поэтому ветра будут преимущественно западного и юго-западного направления, ночью и вовсе утихнут.

Напомним, еще недавно Петербург накрыло снегом. Осадки выпали во всех районах города 6 мая, но к обеду белый покров растаял. Досталось и Ленинградской области. Властям даже пришлось отправить на трассы снегоуборочную технику. В соседнем регионе, в Карелии, тоже выпадал снег.