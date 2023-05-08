Имена настоящих героев: Читатели «Комсомолки» - о своих предках, оборонявших Ленинград

Читатели "КП-Петербург" рассказали о подвигах своих предков в годы Великой Отечественной войны. Фото: предоставлено "КП"

«Комсомолка» в течение нескольких месяцев собирала на kp.ru личные рассказы читателей о людях, которые в свое время были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Сегодня мы публикуем самые яркие истории.

ТАИСИЯ ШИБАИХИНА (РУСАНОВСКАЯ)

Таисия Шибаихина (Русановская). Фото: предоставлено "КП"

Таисия Васильевна родилась в 1914 году в деревне Нецветаевской Архангельской губернии. По окончании местной школы поступила в Ленинградский технологический техникум, в котором проучилась с 1936 по 1940 год. На момент начала войны работала технологом на пищевом предприятии в Ленинграде. 6 июля 1943 года была призвана в ряды Красной армии в дегазационную роту отрядов МПВО. 28 мая 1946 года Таисии вручили медаль «За оборону Ленинграда». Также она была награждена орденом Великой Отечественной войны II степени. Всю свою жизнь Таисия Шибаихина была трудолюбива и терпелива к жизненным невзгодам.

ВАДИМ ВАВИЛИН

Вадим Валерьянович Вавилин родился 27 сентября 1927 года. Когда началась война, ему еще не исполнилось и 14 лет. Вместе с матерью и сестрой осенью 1941-го их эвакуировали на Большую землю через Ладогу. Там, от деревни к деревне, они и скитались больше года, пока ему не исполнилось 15 лет. В 1943 году он ушел на флот юнгой и тралил мины в Финском заливе. Мать им очень гордилась, он прослужил на флоте 8 лет. Отец получил контузию после взрыва мины. Он награжден медалью «За оборону Ленинграда». Кроме блокады на земле, Ленинград был подвергнут блокаде на воде - минной блокаде. Эту блокаду снимут только через несколько лет после войны. В этом есть заслуга и моего отца.

ЛЕВ СОЗИНОВ

Лев Созинов. Фото: предоставлено "КП"

Лев Созинов был призван в армию в 1939 году, когда ему было 18 лет. Службу проходил на корабле Черноморского флота «Харьков». В феврале 1942 года участвовал в операции по уничтожению Финского гарнизона на 14-м разъезде Масельского направления, где был ранен и контужен. В этой операции остался в живых только 21 человек. Все они были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Льву Созинову удалось выжить благодаря ранению и контузии. Его, без сознания и заваленного бревнами, враги приняли за мертвого. После излечения продолжил войну до самой победы.

АЛЕКСАНДР ШИБАКОВ

Александр Шибаков. Фото: предоставлено "КП"

Ленинградец Александр Всеволодович Шибаков с 1941 по 1942 год в составе ополчения служил механиком на катере, охранявшем от налетов Дорогу жизни на Ладожском озере. В 1942-м его официально приняли в состав Ладожской флотилии, а весной 1942 года его вместе с десантным катером (тендером) отправили на Южный фронт оборонять Крым и Северный Кавказ. Участвовал в Керченско-Эльтигенской десантной операции 31 октября 1942 года - 11 декабря 1943 года. За военные подвиги его наградили орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг».

АЛЕКСАНДР СКОВОРОДКИН

Александр Сковородкин. Фото: предоставлено "КП"

Великая Отечественная война застигла Александра Сковородкина в Сестрорецке, где он жил с семьей. В июле 1941 года он был назначен командиром отделения 4-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона. Вернулся с войны в октябре 1945 года. За проявленный героизм удостоен медали «За оборону Ленинграда».

ФЕДОР БЕЗСУДНОВ

Федор Васильевич Безсуднов (Бессуднов) 1883 года рождения, уроженец деревни Валино Вятской волости Даниловского уезда Ярославской губернии. Когда началась война, Федору Васильевичу было уже 58 лет. Служил он сначала в армейском полевом хлебозаводе на автотяге № 406, затем в армейском госпитале легкораненых в поселке Лебяжье Ораниенбаумского района Ленинградской области в должности повозочного в звании ефрейтора. Крестьянский сын и выходец из деревни Федор Васильевич знал повадки лошадей, умел ухаживать за ними, обращаться с упряжью и гужевым транспортом, содержать его в порядке. В 1943 году Федор Васильевич был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

НИКОЛАЙ БЕССУДНОВ

Николай Бессуднов. Фото: предоставлено "КП"

Николай Иванович родился в Ленинграде в 1918 году. По окончании школы Николая призвали на срочную службу в армию. Этим местом стал Краснознаменный Балтийский флот. Когда началась Великая Отечественная война, Николай продолжил сражаться на флоте. Он участвовал в обороне Ленинграда и был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Николай Иванович проявил истинное мужество и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками. Его подвиг, совершенный 14 мая 1944 года в бою двух катеров против девяти катеров противника, отмечен правительственной наградой - медалью «За отвагу». Николай погиб в июне 1944 года при выполнении боевого задания. Похоронен в море.

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Ольга Берггольц. Фото: предоставлено "КП"

В годы блокады радио играло в жизни Ленинграда особую роль. Оно поддерживало связь осажденного города со страной, а главное - поддерживало блокадников в их ежедневной борьбе за жизнь. Именно в радиоэфире ленинградцы с замиранием сердца слушали стихи и выступления Ольги Берггольц. Три с половиной года ее чистый голос, наполненный удивительной энергией, практически ежедневно звучал в эфире. Он придавал людям сил, стойкость и мужество продолжать сопротивление. Медаль «За оборону Ленинграда» Ольга Берггольц получила не за бои на полях сражений, а за то, что отстояла душу Ленинграда.

МИХАИЛ СУЕТОВ

Михаил Суетов. Фото: предоставлено "КП"

Михаил Андреевич Суетов родился в ноябре 1894 года в Смоленской области в деревне Низовское. Окончил два класса и получил профессию штукатура. В 11 лет ушел пешком из дома в лаптях в Санкт-Петербург на заработки. Заработал 300 рублей и вернулся домой щеголем. Участвовал в Первой мировой войне на стороне царской армии. Во время Великой Отечественной воевал на Невском пятачке в районе Невской Дубровки рядовым пехотинцем, где был ранен в поясницу, ягодицу и руку. Потерял много крови, но врачи спасли его жизнь.

АЛЕКСАНДР КАШИН

Александр Кашин. Фото: предоставлено "КП"

Александр Алексеевич прошел боевой путь от обороны Ленинграда до взятия Берлина в составе 8-й армии. Он служил в ЭГ (эвакогоспитале) шофером и принимал участие в спасении раненых бойцов, вывозя их из медсанбатов с передовой. В августе 1941 года 8-я армия вошла в состав Ленинградского фронта. В ноябре 1941 года - январе 1942 года армия вела оборону правого берега Невы до берега Ладожского озера и бои за удержание плацдарма Московской Дубровки. В ходе Синявинской операции осенью 1942-го части 8-й армии попали в котел окружения у Синявино. Тогда из окружения вышли только 2610 человек. За отвагу, проявленную в ходе Синявинской операции, 22 декабря 1942 года Кашин Александр Алексеевич был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

БОРИС СМИРНОВ

Борис Смирнов. Фото: предоставлено "КП"

Был призван в армию в августе 1942 года. Получил специальность минометчика. Всю войну, с 18 лет, прошел командиром орудия, участвовал в боевых действиях на Ленинградском, Белорусском, Украинском фронтах. Сражался на Синявинских болотах на подступах к Ленинграду. Конец войны встретил в Чехословакии. После капитуляции Германии в составе своего батальона участвовал в борьбе с бандеровцами на Западной Украине. В 1946 году окончил вечернее отделение дивизионной школы партийного актива. Борис Ефремович завершил службу в Красной армии 4 февраля 1947 года.

ИГОРЬ ЛИСИЦЫН

Игорь Лисицын. Фото: предоставлено "КП"

Отправился на фронт в 1942 году из города Зеленодольска Татарской АССР. В боях на Ленинградском фронте 23 марта 1944 года получил ранение при взрыве мины. Осколок остался у позвоночника на всю жизнь, однако Игорь Михайлович отказался от инвалидности и продолжил сражаться за Родину. В 1944 году отличился во время прорыва 3-й линии Маннергейма - за короткий срок его отделением было обезврежено около 30 мин на пути прохождения наших подразделений и танков. Также отмечен в сентябре 1944 года при форсировании водного рубежа и взятии деревни Рутиквере (Эстония). Младший сержант Лисицын из своего орудия подавил огонь одной противотанковой пушки и двух пулеметов противника, обеспечив продвижение пехоты.

АНАТОЛИЙ ТИМИН

Анатолий Тимин. Фото: предоставлено "КП"

Анатолия Васильевича Тимина призвали защищать Родину 29 августа 1941 года на Центральный и Ленинградский фронт. 24 октября 1941 года под Москвой заменил убитого шофера при форсировании речки под огнем противника. Анатолий Васильевич вывел с переправы горящую автоцистерну, чем предотвратил пожар и обеспечил продвижение боевой техники своей части. При взрыве цистерны и бензобака был тяжело ранен и контужен. После излечения вновь добровольно прибыл на фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда»

ЛАРИСА ФИНОХИНА

Лариса Финохина. Фото: предоставлено "КП"

Лариса Григорьевна Шишмарева (Финохина) 1927 года рождения. Всю блокаду проработала на заводе «Краснознаменец», собирая боеприпасы и ракеты для «катюш». Прошла через блокаду, выжила. Ее родители погибли во время блокады в 1943 году в Ленинграде.

ИВАН МИРОНОВ

Иван Миронов. Фото: предоставлено "КП"

Мой дед Миронов Иван Никифорович был призван на фронт в самом начале войны в июне 1941 года из Приморского района Архангельской области. После прохождения спецподготовки его направили сапером в 98-й гвардейский стрелковый полк. Рядовой Миронов большую часть Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях на Ленинградском фронте. Дед участвовал в обороне, а впоследствии и в прорыве блокады Ленинграда, разминировал фашистские минные поля при наступлении на Синявинские высоты, в Тихвинской, Красноборско-Смердыньской, Мгинской, Красносельско-Ропшинской, Псковской, Выборгской, Нарвской, Таллинской наступательных операциях, участвовал в разгроме немцев под Ленинградом и Новгородом зимой 1944 года и финских войск в Карелии летом 1944-го. 27 сентября 1943 года Иван Никифорович был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Однажды при разминировании местности снаряд разорвался прямо у него в руках, в результате чего дед получил сильное ранение. За всю войну он был дважды очень серьезно ранен, контужен и до конца жизни в его голове оставался осколок снаряда, как напоминание о той цене, которую заплатил наш народ в войне с фашизмом. Закончил Великую Отечественную он в Прибалтике, освобождая Эстонию, Латвию и Литву от немецких оккупантов. 3 мая 1945 года Миронов Иван Никифорович был награжден медалью «За отвагу», а в марте 1946-го медалью «За победу над Германией в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг». Память о моем герое Миронове Иване Никифоровиче навсегда останется в наших сердцах!

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ

Михаил Кузнецов. Фото: предоставлено "КП"

За время войны Михаил Васильевич с войском прошел Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и дошел до Германии. Ветеран боевых действий на Ораниенбаумском плацдарме был шофером на Малой дороге жизни. После войны работал водителем автомашины в ремонтном взводе в Большой Ижоре. О Михаиле Васильевиче есть упоминание в книге «Непокоренный плацдарм» издательства «Лениздат» 1987 года - воспоминания бывшего командира автороты Приморской оперативной группы подполковника в отставке Соколова А.А.

ВУЛЬФ КАГАНОВИЧ

Вульф Каганович. Фото: предоставлено "КП"

Великую Отечественную войну Каганович (Карп) В.Б. провел в рядах Советской армии на Ленинградском и Третьем Прибалтийском фронтах. С июня по сентябрь 1941 года был заместителем ответственного редактора газеты Ленинградской армии народного ополчения «На защиту Ленинграда», первый номер которой вышел 6 июня 1941 года. С сентября 1941 года по март 1942 года был заместителем ответственного редактора газеты 55-й армии «Боевая красноармейская». С марта 1942 года по январь 1944 года был заместителем ответственного редактора газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины», а с января 1944 года по июнь 1945 года - писатель газеты «Вперед за Родину». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 года награжден медалью «За оборону Ленинграда». Медаль № И 02204 была вручена 2 июня 1943 года. Был награжден орденом Красной Звезды в 1944 году и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в 1946 году.