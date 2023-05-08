Траурная церемония прошла в честь Дня Победы на Пискаревском кладбище в Петербурге

Ранее власти города просили петербуржцев отказаться от посещения Пискаревского кладбища. Фото: gov.spb.ru

Традиционная траурная церемония прошла на Пискаревском кладбище Петербурга в канун Дня Победы. К монументу Матери-Родины возложили цветы 8 мая, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ветераны и представители общественных организаций возложили цветы и венки к монументы Матери-Родину. Фото: gov.spb.ru

Церемония началась с минуты молчания, после этого исполнили гимн Российской Федерации. В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, а также ветераны и представители общественных организаций.

Церемония началась с минуты молчания. Фото: gov.spb.ru

- 78 лет назад наши отцы и деды одержали победу над фашизмом. Это была Победа всего народа. Победа воинов-фронтовиков, партизан, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, - передают слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил мероприятие. Фото: gov.spb.ru

Торжественные мероприятия прошли и на других мемориальных кладбищах Петербурга. На Невском проспекте у памятной таблички петербуржцы также возложили цветы. В БКЗ «Октябрьский» сегодня состоится концерт, посвященный Дню Победы