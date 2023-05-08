Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после гибели мальчика, которого два раза отказались госпитализировать в Петербурге

В Комздраве города утверждают, что мать мальчика сама отказалась от госпитализации.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи продолжают разбираться в громкой истории после смерти 9-летнего ребенка в Петербурге. Госпитализировать мальчика в Колпино отказались две бригады скорой помощи, третья – обнаружила мертвого школьника. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
- Для установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем, возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Напомним, 5 мая мама мальчика, который имел множество заболеваний, вызвала сыну скорую помощь. У мальчика болел живот. Бригада медиков выписали лечение и отказались забирать пациента. Позже день родительница повторила вызов и врачи опять не увезли ребенка в больницу. На следующий день женщина обнаружила ребенка мертвым.
Администрация Колпинского района начала проверку, позже в комитете по здравоохранению города сообщили, что мама два раза писала отказ от госпитализации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 10-летний мальчик умер в Петербурге после отказа двух скорых от его госпитализации
Третья скорая, приехавшая домой через сутки, констатировала смерть ребенка (подробности)
«Жаловался на боли в животе»: Из-за чего умер 10-летний мальчик в Колпино, которого дважды не госпитализировала скорая
Администрация Колпино организовала проверку смерти 10-летнего мальчика, которого дважды не госпитализировала скорая (подробности)