Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после гибели мальчика, которого два раза отказались госпитализировать в Петербурге

В Комздраве города утверждают, что мать мальчика сама отказалась от госпитализации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи продолжают разбираться в громкой истории после смерти 9-летнего ребенка в Петербурге. Госпитализировать мальчика в Колпино отказались две бригады скорой помощи, третья – обнаружила мертвого школьника. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- Для установления всех обстоятельств произошедшего следственным путем, возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Напомним, 5 мая мама мальчика, который имел множество заболеваний, вызвала сыну скорую помощь. У мальчика болел живот. Бригада медиков выписали лечение и отказались забирать пациента. Позже день родительница повторила вызов и врачи опять не увезли ребенка в больницу. На следующий день женщина обнаружила ребенка мертвым.

Администрация Колпинского района начала проверку, позже в комитете по здравоохранению города сообщили, что мама два раза писала отказ от госпитализации.

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