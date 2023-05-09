Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга завершился

В Петербурге завершился парад победы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершился главный Парад Победы в честь 9 мая. Празднество началось в 10 часов утра в центре Северной столицы. Сначала по площади прошлась пехота, а вслед за ней на Дворцовую площадь вышли танки, ретро "Катюши" и другая военная техника.

На парад собрались ветераны и специальные гости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На трибунах Дворцовой площади присутствовало порядка 4 тысяч человек. В этом году увидеть парад вживую смогли только ветераны и специальные гости, - сообщили ранее в правительстве города.

Гостей было порядка 4 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звучала музыка, парадные расчеты шагали по площади Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время парада прозвучали песни военных лет, под мелодии которых по площади кружили пары, переодетые в платья и формы конца 40-х годов.

Конечно же звучала музыка и были танцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметим, что в этом году организаторы не стали перекрывать Александровский сад, поэтому зрители, у которых не было билетов на трибуны на Дворцовой, могли спокойно насладиться красотой парада из сада. Сколько собралось людей там, подсчитать оказалось сложно, но не менее несколько тысяч.

Парад начался с пешей части Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вновь в параде приняли участие юнармейцы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что в этом году парад обошелся без воздушной части. Она была отменена в целях безопасности. Ранее в городе запретили также пролеты дронов и беспилотников.

И перед зрителями прошли колонны с техникой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздник завершится вечером грандиозным салютом. Он прогремит в 22:00 часов с Петропавловской крепости.