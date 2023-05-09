Александр Розенбаум и Елена Ваенга приняли участие в праздничном концерте в честь Дня Победы в Петербурге

Праздничный концерт в честь Дня Победы состоялся в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург с размахом отмечает 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Утром 9 мая 2023 года на Дворцовой площади состоялся традиционный Парад Победы, в котором приняли участие пехота, юнармейцы и порядка 80 единиц военной техники. После этого Дворцовая превратилась в место проведения праздничного концерта. Выступление началось в 14:00 часов.

Розенбаум и многие другие артисты исполнили песни военных лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это не простой концерт. Организаторы подготовили особую программу. Выступления звезд дополнили рассказом о солдатах и бойцах разных родов войск, документальной летописью. Со сцены рассказывают о подвигах красноармейцев и о том, как тяжело ковалась победа в тылу. Зарисовки из жизни военных лет дополнили фото- и кинохроникой, яркими хореографическими вставками, - рассказали организаторы.

На почетных местах сидели ветераны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плозадь подпевала звездам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зрителей собралась целая площадь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед гостями и жителями Северной столицы выступили с песнями военных лет звезды российской эстрады Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Василий Герелло, заслуженный артист России Евгений Дятлов и Елена Ваенга. А сопровождались песни яркими танцами ансамбля песни и пляски Западного военного округа, хора ветеранов, группы Feel`armonia и «Декабрь».

Также на Дворцовой выступил Герелло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Артисты устроили настоящее шоу под песни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 19:00 пройдет Всероссийская минута памяти.

Участники танцевальных коллективов задорно танцевали вальс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что после концерта, уже в 22:00 часов праздничный день завершится салютом, который прогремит с Петропавловской крепости.