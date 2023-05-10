Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал тепло в плюс 20 градусов в выходные

До плюс 20 градусов потеплеет в Петербурге к выходным Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге закончилась череда холодных дней. Наконец-то в город пришло солнце и тепло, какое и должно быть в последний весенний месяц. Постепенно температура воздуха ползет вверх. Однако настоящее тепло в Петербург придет лишь к выходным, а до тех пор придется порой еще одеваться потеплее. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В нашем регионе, в северной части антициклона сохраняется западный ветер, но воздух продолжает прогреваться и в дневное время, и в ночные часы. В предстоящие пару ночей на востоке Ленинградской области еще будут наблюдаться небольшие минусы, - рассказал синоптик.

Так, в Ленинградской области уже в течение рабочей недели будет сухая и теплая погода с температурами до плюс 17-22 градусов. Но в Петербурге из-за западного ветра будет прохладнее. На буднях температура в пределах плюс 17-19 градусов. Но зато к выходным погода все же разгуляется и горожане смогут отправиться на полноценные шашлыки под нежным солнцем. Температура воздуха в конце недели обещает подняться до плюс 20 градусов.