Tech Awards 2023: названы лучшие достижения современных технологий. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Премия Tech Awards была вручена в конце апреля на Российском технологическом форуме Tech Forum & Awards 2023, который состоялся в Москве. В форуме участвовало более 800 участников от Калининграда до Владивостока. Сферы были представлены самые разные - от промышленности, ритейла до связи и финансов. А лауреатами премии стали технические директора, главные инженеры, разработчики инновационных технологий, организации, успешно разрабатывающие и внедряющие современные технологии. Среди победителей были и петербуржцы. Так, сервисы и проекты Сбера стали первыми сразу в 6 номинациях, сообщает "Независимая газета".

Гран-при в номинации «Инновационная компания года» получил проект Сбера Отраслевые решения. Банк первым на российском финансовом рынке запустил ряд отраслевых решений для бизнеса, которые встроены в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес и работают по принципу «единого окна». Так, всем корпоративным клиентам доступны шесть отраслевых решений, которыми можно пользоваться абсолютно бесплатно: Недвижимость, Транспорт, Оптовая торговля, Розничная торговля, Сфера услуг и ЖКХ.

В номинации «Технологическая трансформация года» Гран-при премии завоевала Облачная цифровая платформа Сбера. Это полностью отечественная разработка, которая обеспечивает технологическую независимость Сбера. Сервис объединяет более 70 продуктов, компонентов и инструментов.

Гран-при в номинации «Платформа года» получила HR-платформа Сбера Пульс, созданная на основе искусственного интеллекта. 12 модулей сервиса полностью автоматизируют работу с персоналом: от повседневных задач и личного развития сотрудников до принятия кадровых и управленческих решений. Это 100% российская платформа, круглосуточно доступная для работников и руководителей.

Проект «Кредитный потенциал для бизнеса» получил Гран-при в номинации «Прорывная технология года». Сбер разработал этот сервис специально для малого и микро-бизнеса. С его помощью любой предприниматель, даже не являющийся клиентом банка, может всего за несколько минут узнать свой максимальный персональный лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на разные бизнес-цели. При этом не нужно заполнять дополнительные документы, предоставлять выписки из сторонних банков и устанавливать новые приложения. Опция доступна в веб-версии СберБанк Онлайн, а также в мобильных приложениях на Android и iOS (версия 14.3 и выше).

«Продуктом года» был назван проект «Цифровизация сервисов урегулирования проблемной задолженности клиентов банка – физических лиц в СберБанк Онлайн». Цифровые сервисы помогают клиентам Сбера удобно и быстро решать вопросы по урегулированию проблемной задолженности по кредитным обязательствам с возможностью получения услуги полного цикла в цифровом канале: от подачи заявки до подписания документов. Клиенту доступны разные варианты реструктуризации, кредитные каникулы. Кроме того, клиент может предупредить банк о задержке платежа, подать заявку на добровольную реализацию имущества или комплексное урегулирование задолженности – новое предложение для клиентов, предполагающее одновременное урегулирование кредитов заемщика в разных банках.

Организаторами технологической премии Tech Awards выступили компания LBS International Conferences и НИУ «Высшая школа экономики». Стратегический партнер – АНО «Цифровая экономика».