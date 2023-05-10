«Ночь музеев» пройдет в Петербурге 20 мая

20 мая в Петербурге пройдет "Ночь музеев" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге совсем скоро состоится уже 16-я по счету традиционная акция - "Ночь музеев". Любимая многими петербуржцами и гостями города ночь пройдет 20 мая 2023 года. В этом году все выставки и экспозиции будут посвящены теме "Опыт". Об этом 10 мая во время пресс-конференции рассказал заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Антон Александров.

- Тема выбрана не случайно, так как 2023 год в России - год педагогов и наставничества. В этом году мы предложили музеям поговорить о преемственности, о жизненном опыте, педагогах и наставниках, - отметил Александров.

В этом году участие в "Ночи музеев" примут 120 площадок, из которых 13 будут участвовать впервые. Среди них не только музеи, но и библиотеки, театры, концертные залы и многие другие.

Традиционно весь вечер и всю ночь между музеями будут курсировать автобусы. Три маршрута - по центру города, а один соединит Васильевский остров и Петроградскую сторону по мосту Бетанкура. Отметим, что мосты на "Ночь музеев" разведут, а метро закроется по обычному графику.