«К победам привыкнуть невозможно»: Пять достижений чемпионского «Зенита»

После игры с «Краснодаром» сине-бело-голубым вручат кубок за победу в турнире. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итогом сезона для клуба «Зенит» в субботу, 13 мая, станет не только титул, но и еще несколько побитых рекордов.

ПОЛУЧИЛ ПРАВО НА ВТОРУЮ ЗВЕЗДУ

«Зенит» выиграл чемпионат России в девятый раз в истории. Также однажды, в далеком 1984-м, команда выигрывала чемпионат СССР. По регламенту клуб, который выиграл титул пять раз, имеет право нанести на свой логотип золотую звезду. Раньше учитывались только российские чемпионаты, но потом решили считать и советское время. Так что в совокупности у «Зенита» стало десять золотых медалей за всю историю и право добавить вторую звезду на лого. Это много, но тут еще есть, куда стремиться. У одного из главных противников команды - «Спартака» - таких звезд четыре. Но все же достижением в клубе гордятся. На флагштоке рядом со стадионом подняли обновленное знамя клуба спустя всего час после исторической победы.

ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНСТВО ЗА ЧЕТЫРЕ ТУРА ДО КОНЦА

Для «Зенита» было важно оформить титул именно в матче со «Спартаком» не только потому что это принципиальное противостояние, но и потому что это был повтор лучшего результата в истории. В сезоне 2019-20 петербургская команда тоже стала победителем после 26 туров. Больше ни одной другой команде не удавалось сделать это так быстро. Допустим, тот же «Спартак» оформлял титул за три тура до конца турнира.

Семак – главный отец зенитовского чемпионства. Фото: ФК "Зенит"

КЕРЖАКОВ СТАЛ ШЕСТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ

Для вратаря «Зенита» Михаила Кержакова этот титул стал шестым в карьере. Он побеждал в чемпионате России в 2007 году, когда командой рулил еще Дик Адвокат, а по полю бегали молодые Аршавин, Погребняк и Тимощук. Правда, основным голкипером он тогда не являлся. Вернувшись в команду в 2015-м, он застал эпоху с пятью победами подряд. А вот пятикратными чемпионами стали Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин и примкнувший к ним Вячеслав Караваев. Последний, также в статусе запасного игрока, оформил один титул, еще выступая за ЦСКА.

СЕМАК ОБОГНАЛ ГАЗЗАЕВА

Семак – главный отец зенитовского чемпионства. После того как он возглавил клуб, «Зенит» неизменно оказывается первым. Совпадение? Не думаем. После этой победы Богданыч, как ласково называют его некоторые игроки болельщики, обогнал Валерия Газзаева, который побеждал в чемпионате четыре раза. Впрочем, Семаку еще есть, куда прогрессировать. Впереди рекордсмен страны Олег Романцев, который в девяностые рвал всех со «Спартаком» и собрал коллекцию из восьми золотых медалей.

Вильмар Барриос (на фото - справа) - стал пятикратным чемпионом. Фото: ФК "Зенит"

ЕСТЬ ШАНС НА ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО РЕКОРДОВ

Впереди у команды еще четыре матча, и есть шансы на новые рекорды. Например, команда, если очень постарается, может побить рекорд по количеству набранных очков в чемпионате страны. «Спартак» в 1999-м и «Зенит» в сезоне-2019/2020 набирали по 72 очка. Теперь у «Зенита» 64 очка. Соответственно, клуб даже может позволить себе даже проиграть один раз в оставшихся четырех играх. И все равно установит рекорд.

Также в историю турнира может попасть Малком. Олег Веретенников из «Ротора» в 1995 году забил за сезон 25 голов. У бразильца сейчас 22 – это расстояние одного хет-трика. Справится? Возможно. А если такая планка кажется маленькой, то есть еще достижение Сейду Думбия. Этот игрок наколотил 28 голов в переходном сезоне, но он длился полтора года и включал в себя 44 матча, поэтому считаем его условно. Правда, слухи говорят о том, что бразильцы после игры с «Краснодаром» отправятся домой - отдыхать. Если они правдивы, то Малкому нужно расчехлять пушку уже в эту субботу.

Также в историю турнира может попасть Малком, который забил за сезон 22 гола. Фото: ФК "Зенит"

СКАЗАНО

Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит»:

- К победам привыкнуть невозможно. Процесс радости, к сожалению, очень короткий. Запоминается сама дорога, важность, напряжение, ежедневный труд. А победа — ты выиграл, порадовался день-два, и начинаются будни.

Антон Ванюшов, спортивный блогер, создатель «СБГ-шоу»:

- Честно говоря, ноль эмоций испытываю от победы. Но есть некое удовлетворение от того, что команда, за которую ты болеешь, творит историю и доминирует в российском футболе. Гол Сергеева естественно заставил вскрикнуть, но уже через пять минут эмоции отступили и начался некий анализ. Когда чемпионство пятое подряд хочешь - не хочешь, но уже привыкаешь и как-то ко всему по-другому относишься.

Федор Погорелов, футбольный комментатор:

- На первый сбор Семак уехал с 35 игроками. Ну вы понимаете. Наследство двух закупок: Луческу и Манчини. Аккуратно разобрался со всеми, выстроил за три окна центральную ось и закрыл отсутствующие фланги. Пять лет «Зенит» - самая забивающая команда. Пропускает тоже меньше всех. Вчера я смотрел дерби Буэйнос-Ареса, «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейта». Предыдущий раз я смотрел это дерби в декабре 2019 года. В составе «Боки» играл как раз Барриос, который через неделю приехал на сбор «Зенита». Естественно, о нем в России на тот момент слышали единицы. И я так же вчера смотрел матч и думал: кто из этих ребят станет чемпион с «Зенитом» в будущем…