Шаверма с корюшкой станет блюдом дня на фестивале «Корюшка идет!» на Новой Ладоге

Фестиваль проходит уже в пятый раз. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рыбная шаверма и бургеры, большой концерт, ярмарка и незабываемые впечатления. Все это ждет посетителей фестиваля «Корюшка идет!», который состоится в Ленинградской области уже в пятый раз. Он пройдет на Новой Ладоге 13 мая. Мероприятие называют туристическим и семейным. В этот раз фестиваль приурочили к 80-летию прорыва блокады Ленинграда и снятия блокады.

Героическая рыбка

- Корюшка сыграла большую роль в спасении ленинградцев во время прорыва блокады. Ее доставляли по Дороге жизни. Эту героическую рыбку добывали и довозили в осажденный город бесстрашные рыбаки, - отметил председатель комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгений Чайковский на пресс-конференции ТАСС.

Перед началом фестиваля зрителям покажут небольшой пролог, посвященный подвигу рыбаков. Также для туристов подготовили большую концертную программу, зарыбление, то есть выпуск мальков, детскую интерактивную зону, а также ярмарку ремесел.

Кроме этого, на фестивале выступит известный на всю страну исполнитель, но организаторы пока держат в секрете его имя.

Главные фишки гастрофестиваля

Главной задачей фестиваля называют демонстрацию кухни и кулинарных особенностей Ленинградской области. Корюшка давно стала брендом региона, поэтому такое мероприятие стало необходимостью.

Желающим покажут мастер-класс по приготовлению корюшки. Фото: ХАНОВ Тимур

- Посетителей фестиваля накормят бургерами и шавермой из корюшки. Это будет большой кулинарный праздник, - заявил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Желающие смогут самостоятельно ловить рыбу и поучаствовать в конкурсе. Организаторы отметили, что рыбакам выдадут удочки, снасти и все необходимое для победы в соревнованиях по рыбной ловле.

Остальные подробности

В прошлые годы из Петербурга отправлялись специальные трансферы, но в этот раз такого не будет. Добраться до Новой Ладоги можно на рейсовых автобусах, на своих машинах или же вариант подороже – с помощью туристических компаний.

Туроператоры уже начали продавать билеты на мероприятие. В стоимость входит трансфер и экскурсионное обслуживание. Но нужно помнить, что сам фестиваль проводят бесплатно, а вход на него – свободный. Меры безопасности в этом году усилили.

- Территория будет огорожена. На входах установят металлоискатели. Будут обустроены специальные парковки. Планируется, что на фестиваль приедут около 10 тысяч туристов, - отметил Евгений Чайковский.

Посетителей угостят брендом Ленобласти. Фото: ХАНОВ Тимур

КОНКРЕТНО

Фестиваль пройдет на Новой Ладоге с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С начала сезона корюшки рыбаки выловили уже 988 тонн рыбы. Это 88% от ранее заявленной квоты, которая в этом году составила 1095 тонн. Лидирует по показателям улова Волхов, где рыбаки добыли уже 877 тонн корюшки. По словам экспертов, путина закончится 13 мая, потому что корюшка уже отметала икру.