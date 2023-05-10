Сотни тысяч посетителей, благотворительные праздники и награда «Проект года»: Каток у Флагштока завершил зимний сезон

Каток у Флагштока завершил зимний сезон. Фото: пресс-служба «Зенит-Арены».

В конце апреля Каток у Флагштока получил награду бизнес-рейтинга «Проект года», который проводится изданием «Деловой Петербург». Диплом присвоен за достижения и развитие в сфере физической культуры и спорта. Вспоминаем, как прошел зимний сезон 2022-2023 в новом общественном пространстве и чем каток удивил горожан и экспертов.

Игорь Краснов, генеральный директор «Зенит-Арены», на вручении премии. Фото: Сергей Ермохин.

Крупнейший открытый каток Петербурга с видом на море открылся в ноябре 2022 года и сразу стал одним из самых популярных мест отдыха горожан. Сюда приезжали не только ради отличных видов на Финский залив, хорошего льда и продуманной инфраструктуры. Весь зимний сезон по будням утренние и дневные сеансы катания, а также утренние посещения в выходные были бесплатными.

Многие из ребят впервые встали на лёд и научились кататься именно здесь. Фото: пресс-служба «Зенит-Арены».

Каток бесплатно посещали и занимались с инструкторами воспитанники детских домов и интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями. Многие из ребят впервые встали на лёд и научились кататься именно здесь.

Фото: пресс-служба «Зенит-Арены».

А еще организаторы устраивали для гостей представления и тематические шоу, по вечерам проводили ледовые дискотеки.

Илья Авербух даёт мастер-класс на празднике закрытия зимнего сезона. Фото: пресс-служба «Зенит-Арены».

На катке выступили и дали мастер-классы такие звёзды спорта как Алексей Ягудин, Илья Авербух, Марк Кондратюк, Софья Самодурова.

Марк Кондратюк. Фото: пресс-служба «Зенит-Арены».

Здесь прошло несколько крупных праздничных мероприятий для воспитанников детских домов и интернатов, детей, находящихся под опекой, детей с ограниченными возможностями. В итоге за зимний сезон каток посетили более 330 000 человек, из которых 190 000 пришли бесплатно.

Фото: пресс-служба «Зенит-Арены».

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ!

В ближайшие несколько лет открытый каток на Крестовском острове станет не только самым большим в Петербурге, но и в мире. В планах - расширение площади ледовой арены до 26 тысяч квадратных метров. Уже в следующем зимнем сезоне Каток у Флагштока продлят вдоль набережной Крестовского острова – площадь нового участка катка составит 11 тысяч квадратных метров против нынешних 2900 «квадратов».

Фото: пресс-служба «Зенит-Арены».

Также в планах развития территории – строительство круглогодичного открытого подогреваемого бассейна со всей необходимой инфраструктурой в акватории Финского залива. Его строительство начнётся уже в этом году. Бассейн будет доступен для всех желающих и в будущем станет частью Общественного пространства «Флагшток».

Фото: пресс-служба «Зенит-Арены».

Ну а летом на месте катка появится пляжная зона - здесь оборудуют места для отдыха у воды, появятся шезлонги и зонтики, чтобы можно было прийти позагорать. Продолжат работу кафе и фудтраки, заработает концертная площадка – организаторы планируют как выступления известных и молодых исполнителей, так и музыкальные фестивали. На территории будут проводиться кинопоказы под открытым небом, квесты и другие развлекательные программы.