Начался прием заявок на участие в третьем сезоне коммуникационной премии LOUD

LOUD объединяет специалистов со всей России и из разных сфер бизнеса. Фото: предоставлено организаторами

Почему нужно участвовать?

LOUD объединяет специалистов со всей России и из разных сфер бизнеса. Мы гордимся, что премию называют «самой душевной», потому что сами вкладываем в нее много сил, стараясь дать чувство причастности к сообществу каждому участнику. Мы хотим знакомить с креативными, эффективными, классными проектами пиарщиков России, тем самым развивая всю коммуникационную отрасль и объединяя профессионалов.

Делиться лучшими практиками важно для развития всей нашей коммуникационной отрасли. Наша задача – показывать крутые проекты коллег из разных регионов России, чтобы вдохновляться, перенимать опыт и расти профессионально. В прошлом году в шорт-лист премии прошли 37 проектов в 13 номинациях, а всего было подано 77 заявок.

Обратите внимание, в этом году мы добавили новые номинации: «Drive Changes: коммуникационное сопровождение организационных изменений», «PR Defence: антикризисные коммуникации» и «TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере».

Номинации в 2023 году:

- 4Future: студенческий проект/мероприятие

- AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания

- Drive Changes: коммуникационное сопровождение организационных изменений

- Integrated MarPR: интегрированные коммуникации

- IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций

- OutOfBox: креативная идея для PR

- PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры

- PR Defence: антикризисные коммуникации

- PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций

- PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя

- King Content: лучшие корпоративные медиа

- TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере

- Urban: городские территориальные творческие проекты

- WorldLover: лучший социальный проект бизнеса

- Worldwide PR: международный PR

- WOWReach: самый виральный инфоповод

Кто участвует?

Ждем проекты от агентств, консультантов, фрилансеров, компаний и организаций. Они должны быть начаты и реализованы в 2021-2022 году в России. Принимаем проекты со всей страны, не только СЗФО. От одной компании можно подавать любое количество разных проектов, но один и тот же проект – только в одной номинации.

Срок подачи заявок – до 15 июня.

Оценка проектов будет идти в течение примерно 2-3 недель, после чего мы публикуем шорт-лист премии. Жюри голосует в 2-4 номинациях и реально читает каждую работу. Мы расскажем обо всех участниках, вышедших в шорт-лист, по итогам премии выпустим сборник кейсов.

Презентация проектов и подведение итогов состоится 28 июля 2023 года в Петербурге в наш профессиональный праздник – День специалиста по связям с общественностью.

Пример заявки тут.

Задавайте вопросы – мы всегда открыты к общению и с удовольствием поможем вам разобраться с подачей заявки. Участие в премии платное. Мероприятие – некоммерческое, взносы идут на оплату орграсходов.