Сбер совместно с институтом AIRI и ведущими ВУЗами Санкт-Петербурга провели серию лекций об искусственном интеллекте. Фото: freepik.com.

Сбер и Институт искусственного интеллекта AIRI совместно с ведущими ВУЗами Санкт-Петербурга провели серию научно-популярных лекций о последних трендах в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Более 300 слушателей узнали о применении ИИ в геномике и медицине, о том, как разрабатывалась модель перевода с русского жестового языка, как анализировать тексты с помощью ИИ, автоматизировать процесс разработки моделей и многом другом. На лекции выступили эксперты в области ИИ-технологий, а также представители ведущих вузов Санкт-Петербурга.

Мероприятие прошло в рамках международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey — «Путешествие в мир искусственного интеллекта». С расписанием лекций в других городах России можно ознакомиться на сайте.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

«Такие встречи очень вдохновляют: мы понимаем и по растущему числу участников, и по их неподдельному интересу, что у российской ИТ-отрасли большие перспективы. Сбер, как ведущая технологическая компания страны, активно применяет технологии искусственного интеллекта в своих продуктах и внутренних процессах, уделяет пристальное внимание исследованиям и разработкам. Мы и наши партнёры готовы делиться накопленным опытом, чтобы российские технологии продолжали развиваться, а у молодёжи был стимул к получению новых знаний и выбору будущей профессии». Реклама.